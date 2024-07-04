Focus: большинство немцев боятся победы Трампа и считают Байдена слишком старым

Как показали результаты нового опроса, всё больше людей в Германии обеспокоены возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Сейчас этого боятся 66%, сообщает журнал Focus. В то же время 77% немцев считают, что Джо Байден слишком стар для того, чтобы остаться на посту на второй срок.

Доля немцев, обеспокоенных возможной победой Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в ноябре, продолжает расти, отмечает немецкий журнал Focus.

Ещё в марте о том, что их пугает возможность победы Трампа на выборах в США, заявляли 60% опрошенных. Согласно последнему опросу, проводившемуся институтом исследования рынка и общественного мнения Forsa с 28 июня по 1 июля 2024 года, этот показатель теперь увеличился до 66%. Всего 33% граждан Германии, по сравнению с 38% в марте, не боятся перспективы победы Трампа на выборах.

Опрос показал, что совершенно по-своему ситуацию оценивают сторонники «Альтернативы для Германии». 74% из них утверждают, что возможная победа Трампа на выборах их не пугает. Также перспективы победы Трампа на выборах не боится большинство (59%) сторонников партии «Союз Сары Вагенкнехт».

Кроме того, опрос показал, что большинство немцев считает 81-летнего Джо Байдена слишком старым для второго президентского срока. Такого мнения придерживаются 77% опрошенных — даже больше, чем было в феврале, когда этот показатель составлял 68%. Напротив, 20%, по сравнению с 29% в феврале, не считают Байдена слишком старым.