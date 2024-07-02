США превратились в устаревшего титана, и им нужен Трамп — Foreign Affairs

Господство США продолжалось 80 лет и сегодня очевидно, что оно начинает ослабевать. Вашингтон превратился в устаревшего титана, который отчаянно хватается за былое могущество, констатирует Foreign Affairs. Неудивительно, что большинство американцев поддерживают того, кто призывает к сдержанности и следованию личным интересам, не играя роль божественного заступника за рубежом — Дональда Трампа.

После распада Советского Союза Соединённые Штаты получили огромную неконтролируемую власть, став первой в истории страной, у которой практически не было конкурентов, пишет Foreign Affairs. США доминировали над соседями, обладали влиянием во всех регионах мира и уже к 1992 году стали самой могущественной страной.

Опьянённый властью Вашингтон, естественно, поддался искушению использовать сложившуюся ситуацию для расширения своего глобального влияния. Поэтому он принялся так упорно расширять НАТО на Восток, игнорируя возражения России.

Вашингтон убедил себя, что создаваемый им миропорядок единственно верный, в итоге американские чиновники задались целью привести мир в большее соответствие с ценностями именно их страны. В 90-е и первое десятилетие XXI века у них всё шло достаточно гладко.

Когда власть сосредоточена в руках одного государства-гегемона, то, по большей части, удачи и несчастья доминирующего субъекта разделяют и все остальные. Точно так же и благополучие гегемона влечёт определённую положительную динамику для других членов международной системы, констатирует издание.

Но по мере того, как господство гегемона начинает ослабевать, исчезает и гармония интересов. Кто-то становится всё более недоволен своим положением, правилами и нормами сложившегося порядка, а также интересами и ценностями, которые этот порядок продвигает.

Но и сам гегемон начинает разочаровываться в существующем порядке по мере того, как приходит в упадок. Многие сделки, заключённые на пике могущества, больше не имеют смысла. Примером может быть разочарование многих американских политиков в трансатлантическом партнёрстве.

В рамках первоначальной сделки после Второй Мировой войны Вашингтон обеспечивал безопасность и жизненно важную экономическую помощь Европе. Взамен европейские союзники поддерживали Штаты во время их противостояния с Москвой и позволяли демонстрировать свою мощь на континенте.

Но после распада СССР всё это потеряло смысл. Соединённым Штатам уже незачем было брать на себя более 70% расходов НАТО на оборону, да и сам альянс стал терять чёткую цель для своего существования.

На этом фоне неудивительно, что многие американцы отворачиваются от кандидатов в президенты, которые придерживаются жёсткой экспансивной внешней политики, подчёркивает FA. И наоборот, поддерживают того, кто призывал к сдержанности, сокращению расходов и следованию личным интересам: Дональда Трампа.

Во время своего первого президентского срока Трамп доказал свою уникальность на американской политической арене. В отличие от любого своего предшественника, он скептически относился к договорам и союзам, предпочитая конкуренцию сотрудничеству.

Он пересмотрел национальные интересы таким образом, чтобы исключить распространение либеральных ценностей и военное или гуманитарное вмешательство. Трамп не считал, что США должны играть роль божественного заступника за рубежом. Вместо этого он переключился на соперничество великих держав и восстановление глобального влияния Соединённых Штатов.

Другими словами, Трамп — реалист, предпочитающий политику силы. Причём во время первого президентского срока такие порывы часто приглашались, а порой и пресекались воинственно настроенными сотрудниками национальной безопасности. В итоге Трамп осознал важность подбора кадров в политике и больше не совершит этой ошибки.

По мнению издания, его следующая администрация, скорее всего, будет вести самую сдержанную внешнюю политику США в современной истории.

Внутри республиканской партии бурлят дебаты о международных отношениях. Например часть истеблишмента поддерживают масштабную помощь США Украине с целью противостояния России. С другой стороны, Трамп и его сторонники выступают против увеличения помощи Киеву. Они не рассматривают политику как грандиозное идеологическое соревнование. .

В отличие от неоконсерваторов, они предпочитают, например, чтобы союзники Соединённых Штатов сами платили за собственную безопасность. Так, в феврале Трамп заявил, что позволит Москве поступать по своему усмотрению с любой европейской страной, которая не тратит хотя бы два процента своего ВВП на оборону.

Не секрет, что в руководстве республиканской партии в сенате по-прежнему доминируют неоконсерваторы, напоминает FA. Однако лагерь трампистов медленно, но верно набирает значительный вес. Это особенно заметно по праймериз, где они одерживают верх. Кроме того, согласно опросам, реализм Трампа находит отклик и в сердцах консервативных избирателей.

Так опрос чикагского совета по международным делам показал, что 53% республиканцев считают, что США не стоит вмешиваться в дела других стран. Примерно столько же, 55%, уверены, что издержки в этом случае перевешивают выгоды от сохранения роли Соединённых Штатов в мире.

Большинству представителей внешнеполитической элиты эта тенденция кажется ужасной, поскольку в их понимании мощь США — это нормативное благо. Но программа Трампа «Америка превыше всего» направлена на следование национальным интересам Соединённых Штатов, исходя из понимания, что страна больше не обладает прежней мощью и влиянием. Поэтому необходимо переложить большую ответственность на своих богатых союзников и перестать пытаться везде успеть и делать всё самостоятельно.

Во время первого президентского срока политику Трампа во многом определяло его стремление к сдержанности. Ему удалось избежать новых военных осложнений, поднял вопрос вывода войск из Афганистана после 20-летнего пребывания. Он также переложил бремя оплаты расходов на взаимную оборону с плеч американских налогоплательщиков на союзников.

Он говорил жёстко, но никогда не вёл себя как неоконсерватор. Даже когда речь шла об Иране, а именно к этой стране он был настроен наиболее воинственно, Трамп всегда избегал применять значительную военную силу.

Исходя из этого, предполагает FA, во время своего второго президентского срока Трамп будет действовать ещё увереннее. Он не повернёт Вашингтон спиной к миру, вопреки утверждениям его оппонентов. Скорее всего, он откажется от ряда текущих обязательств США на Ближнем Востоке и потребует, чтобы состоятельные союзники больше вкладывали в обеспечение безопасности.

Также высока вероятность, что Трамп сосредоточит большую часть внимания на Китае в попытках обойти эту страну в конкурентной борьбе и при этом избегая военного конфликта и новой холодной войны.

Кроме того, Трамп явно займётся снижением зависимости от иностранных источников энергии, что может привести к росту рабочих мест в США и снижению затрат на энергоносители для американских потребителей. Не исключено, что он отменит многие действующие нормативные акты в энергетическом секторе, тем самым облегчив жизнь местным производителям нефти и газа.

Этот шаг снизит важность Персидского залива для США. За последние 50 лет каждый президент был вынужден тратить непропорционально много внимания и ресурсов на Ближний Восток, в том числе и для поставок нефти в Штаты. Но Трамп способен сделать так, что Вашингтон будет избавлен от необходимости содержать значительное количество американских войск в регионе.

Безусловно, бывший президент США не оставит свою воинственную риторику по отношению к противникам Вашингтона, чтобы лишний раз напомнить миру о разности ценностей не только с Россией и Китаем, но даже с такими союзниками как Саудовская Аравия.

Однако, по мнению издания, Трамп не станет втягивать страну в новую холодную или реальную горячую войну. Администрация Трампа должна заключать для Соединённых Штатов самые выгодные сделки из возможных, а военный конфликт или длительные периоды враждебности не отвечают ничьим интересам. И впечатляющий послужной список Трампа в избежании применения военной силы даёт для этого надежду.

А всё потому, что он рассматривает мировую политику скорее в геоэкономических, чем в геостратегических терминах и поэтому старается урегулировать конфликт экономическими, а не военными средствами. «У нас огромная экономическая мощь. Если я смогу решить проблему экономически, я это сделаю», — цитирует издание заявление Трампа, которое он сделал в 2019 году.

Ещё в 2015 году Трамп предупреждал об опасностях экономической зависимости, которая накапливалась десятилетиями. В частности, США зависят от поставок энергии, медицинского оборудования, полупроводников и полезных ископаемых. Он также подчеркивал огромную власть Вашингтона в области тарифов, санкций, доступа к доллару и контроля над глобальными экономическими сетями.

Придя к власти, он начал использовать американскую экономическую мощь для наказания тех, кто обманывал страну в 90-е годы и начало двухтысячных. «Мы исправляем ошибки прошлого и обеспечиваем будущее экономической справедливости и безопасности для американских рабочих, фермеров и других заинтересованных сторон. Это должно было произойти 25 лет назад», — заявил Трамп при подписании временного торгового соглашения с Китаем.

Будучи консервативным реалистом, Трамп чётко представляет, что на самом деле важно для Вашингтона. Всякий раз он, по возможности, скорее всего, будет делегировать ответственность союзникам, позволяя Соединённым Штатам сосредоточиться на американских национальных интересах.

Не исключено, что он начнёт с американо-китайских отношений, которые могут обеспечить процветание Америки. Сегодня между Пекином и Вашингтоном слишком много острых точек из-за того, что обе страны оспаривают мировое экономическое и политическое лидерство. И даже главный предмет военного противостояния, — Тайвань, — не требует военного вмешательства США.

Тайвань не является союзником США и поэтому, по мнению FA, Вашингтону не следует рисковать войной с Китаем в данном случае. А в других областях Трамп может полагаться на торговые ограничения для сдерживания Китая. Стратегия бывшего президента направлена на предотвращение, а не противодействие дальнейшему усилению равного по силе конкурента. Вашингтон может сдерживать Китай и без развязывания полномасштабной торговой войны.

Американским политикам стоит максимально избегать обострения отношений, которые могут привести к реальной войне между двумя государствами. А если угроза такого конфликта всё же возникнет, США должны подтолкнуть коалицию стран Индо-Тихоокеанского региона, совокупная мощь которых примерно соответствует мощи Китая, к тому, чтобы они взяли на себя ведущую роль в сдерживании Пекина.

С другими противниками Соединённым Штатам стоит быть ещё менее вовлеченными, уверено FA. Россия может быть опасна в военном отношении. Но не стоит забывать, что она не несёт прямой угрозы существованию США. Поэтому Вашингтону нет смысла продолжать выписывать бесчисленные чеки для Киева, пусть об этом позаботится Европа.

Штаты должны надавить на европейских союзников, чтобы они вкладывались в оборону Украины, раз они считают, что им угрожает Москва.

Аналогичным образом стоит действовать и в отношении Южной Кореи. Она сама может сдерживать своего северного соседа. А арабские партнёры США вместе с Израилем могут заняться сдерживанием Ирана, чтобы Вашингтон мог вывести большую часть своих войск с Ближнего Востока.

Реальность такова, что мир вступил в фазу восстановления баланса сил, и гегемония США подходит к концу. Логично, что эта фаза будет характеризоваться глобальным несогласием, дисгармонией и соперничеством великих держав. Сегодня такое несогласие, по мнению издания, особенно очевидно исходит от Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Однако на данном этапе растущее нарушение стабильности происходит не только из-за растущих угроз, но и со стороны самого гегемона, который подрывает свою собственную систему, чтобы предотвратить упадок. Он всё больше субсидирует безопасность союзников, рассматривает торговую политику не с точки зрения оптимизации цен и эффективности, а с точки зрения того, делает ли она страну слабее или сильнее.

Соединённые Штаты превратились именно в такого устаревшего титана, констатирует Foreign Affairs. Они менее способны выполнять внешние обязательства и менее заинтересованы в этом. Именно этим можно объяснить возвышение Трампа и его привлекательность для своих сторонников, которые презирают коррумпированный правящий класс, ставящий благополучие союзников выше интересов собственной страны.

Трамп всё ещё может шокировать многих в Вашингтоне, и он, безусловно, вызывает разногласия. Но он обещает сделать свою страну снова великой.