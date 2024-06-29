Выступление Джо Байдена на дебатах ставит под вопрос его переизбрание, считает генеральный секретарь СвДП Биджан Джир-Сарай. В интервью N-TV он предупреждает, что европейцам, вне зависимости от исхода выборов в США, нужно готовиться к тому, что в Вашингтоне снизится готовность финансировать архитектуру безопасности в Европе. В частности, Джир-Сарай уверен, что новая администрация США при Трампе переложит ответственность за Украину на Европу.

ВЕДУЩАЯ: Рядом со мной сейчас Биджан Джир-Сарай, генеральный секретарь СвДП. И конечно же, выборы в США играют очень важную роль для немецкой и европейской политики, господин Джир-Сарай, как вы восприняли эту телевизионную дуэль?

БИДЖАН ДЖИР-САРАЙ, генсек СвДП: Я бы сказал, что это не очень хорошее выступление действующего президента, и это ещё очень вежливая формулировка. Я считаю, что прежде всего это выступление приведёт к целому ряду дискуссий среди демократов (в США. — ИноТВ) в ближайшие несколько дней: является ли этот кандидат действительно подходящим кандидатом? Мы не можем этого знать, мы просто наблюдаем за этим со стороны. Но я бы сказал, что для него это было не очень хорошее выступление.

ВЕДУЩАЯ: В настоящее время это очень актуально для Германии, которая в итоге фактически станет президентом США? Как нам следует подготовиться к этому? Как сейчас готовится немецкая политика? Как Берлин готовится к этим результатам выборов, может быть, даже с другим кандидатом от Демократической партии?

БИДЖАН ДЖИР-САРАЙ: Германия, но и Европейский Союз – мы в целом должны готовиться к новой администрации США. Новая администрация Трампа будет иметь последствия не только для внешней политики и политики безопасности, но и для таких вопросов, как экономическая политика или торговая политика.

Но одно я могу сказать совершенно ясно: американская политика фундаментально изменится в ближайшие несколько лет. Тенденция такова, что американцы будут все меньше интересоваться нами, то есть Европой. Кстати, вряд ли их больше будет интересовать Ближний и Средний Восток. По сути, американцы сосредоточатся на Китае как на системном сопернике. И это ключевой вопрос. Соперничество между США и Китаем станет центральным вопросом следующих десятилетий.

Для нас, европейцев, вопрос заключается в том, как мы хотим иметь возможность не только формулировать наши интересы в мире, который резко меняется, но и реально представлять и реализовывать их.

ВЕДУЩАЯ: А что именно это означает? То есть, мы видим, как (немецкие. — ИноТВ) избранники снова и снова едут в США, пробуют завязать новые контакты. Как именно это должно выглядеть? Как подготовится к этому? В каком направлении пойдёт дальше политика США?

БИДЖАН ДЖИР-САРАЙ: Конкретным последствием, и с моей точки зрения, это не зависит от вопроса о том, какая администрация у нас будет там с января, является то, что американские налогоплательщики, например, больше не будут готовы финансировать безопасность и архитектуру безопасности в Европе. Это то, о чём президенты США говорят нам уже почти 20 лет: «дорогие европейцы, инвестируйте больше в безопасность, в свою собственную безопасность, в свою дипломатию». Но прежде всего в архитектуре безопасности в Европе.

Для нас это очень актуально. И возможно, это не исключено, я имею в виду, что я сейчас немного спекулирую... Но то, что я говорю, не совсем абсурдно. Не исключено, что, например, администрация Трампа скажет нам в начале следующего года: «Дорогие европейцы, война на Украине – это ваше дело». И это, конечно, будет иметь драматические последствия для развития событий на Украине. Но также и на вопрос о том, как мы хотим финансировать архитектуру безопасности в Европе в будущем.

Дата выхода в эфир 28 июня 2024 года.