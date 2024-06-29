Spiegel: угроза «исторической трагедии», немецкие политики предлагают демократам срочно найти замену Байдену

Слабое выступление Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом заставило весь мир гадать, не заменят ли демократы своего кандидата на выборах. Der Spiegel сообщает, что реакция немецких политиков практически единогласна: даже те, кто отказывается критиковать Байдена, считают, что ему лучше было бы отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке.

«США являются важным партнёром Берлина», вне зависимости от того, кто станет президентом США в ноябре. Тем не менее после первой «телевизионной дуэли» Джо Байдена и Дональда Трампа ведущие немецкие политики высказали надежду, что Демократическая партия США сменит кандидата, — сообщает Der Spiegel.

«Эту ночь нельзя будет забыть», — комментирует американские дебаты внешнеполитический эксперт оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Норберт Рёттген. По его мнению, «демократы должны будут сменить кандидата». Ему вторит и политик от правящей в Германии СвДП — Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Штрак-Циммерманн считает, что, хотя Байден «много сделал с 2020 года», ему нужно уйти, потому что, по её мнению, «это стало бы исторической трагедией, которую ощутит весь мир, если такой человек, как Трамп, снова стал президентом из-за того, что демократы не смогли выдвинуть сильного кандидата, который смог бы противостоять ему».

Похожим образом высказалось и немецкое федеральное правительство в лице уполномоченного по трансатлантическим отношениям Михаэля Линка. В интервью после телевизионных дебатов Линк заявил, что «смена демократического кандидата всё ещё возможна». «Демократам придётся решить на своей партийной конференции в середине августа, действительно ли демократы пойдут на ноябрьские выборы вместе с Джо Байденом», — цитирует Линка Der Spiegel.

Немецкий журнал указывает, что правительство в лице Линка отказалось давать чёткую оценку выступлению Джо Байдена. По оценке Линка, «Джо Байден изложил многие факты неясно, и иногда их было трудно понять с лингвистической точки зрения». Правительство в Берлине сожалеет, что выступление американского президента провальным, так как «в отличие от Трампа, он представил много важных фактов».

В комментарии для Der Spiegel Линк подчеркнул, что «несмотря на всю свою энергию, Трамп делал одно запутанное заявление за другим, искажал факты, как ему было нужно, используя своё уникальное отношение к истине, и просто не отвечал на критичные вопросы». По мнению Линка, Байден всё ещё имеет шансы на победу, так как, по мнению Линка, сомнительно, что «Трамп смог набрать очки у большой и, возможно, решающей группы избирателей из пригородов».

Немецкая оппозиция смотрит на шансы Джо Байдена переизбраться более критично, чем официальный Берлин. Депутат бундестага от партии «Левые», Ниема Мовассат «считает необходимой смену кандидата» у американских демократов, потому что «иначе потребуется чудо, чтобы Трамп не стал президентом».

Политик из оппозиционной ХСС Флориан Хан полагает, что «после теледуэли возобновление президентства Байдена стало существенно менее вероятным». Хан считает, что «светофорная коалиция» реагирует неправильно на выборы в США и не готова к возвращению Трампа. Результаты дебатов в США для Хана «являются императивом для Германии, чтобы взять на себя больше ответственности за политику безопасности в Европе», — пишет Der Spiegel.