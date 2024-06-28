Америка такого ещё не видела — ведущий Fox News о провале Байдена на дебатах

За всю историю телевизионных дебатов американский народ ещё никогда не видел, чтобы выступление кандидата в президенты сравнивали с настоящей катастрофой. Байден был ужасен, он невнятно бормотал и совершенно не владел информацией. Он показал, что совершенно не годен для того, чтобы быть президентом США. Такое мнение выразил телеведущий Шон Хэннити в эфире Fox News.

ВЕДУЩАЯ: Давайте, присоединимся к Шону Хэннити, который сейчас в Атланте. Шон, какова ваша реакция?

ШОН ХЭННИТИ, телеведущий: Знаете, ребята, за всю историю современных президентских теледебатов не думаю, что Америка когда нибудь видела нечто подобное. Я сделал несколько записей и зачитаю вам некоторые из них.





Это было самое крупное крушение в истории любого кандидата в президенты. С первой минуты его выступления его голос звучал ужасно. Вначале он очень быстро говорил и выглядел отвратительно. И, возможно, худшей частью всего происходящего было когда он вообще не говорил. Тогда он смотрел вникуда с отсутствующим взглядом, если говорить словами Марты.





Его речь была бессвязной, и это после целой недели подготовки. Он бормотал, спотыкался, оговаривался, путал даты, говорил с трудом. Дважды во время дебатов демонстрировал признаки газообразования в мозгу. Это была настоящая катастрофа.





Я смотрю, например, на сайт The Drudge Report. И здесь заголовок «Операция «Замените Байдена». В этом нет ничего хорошего. Союз пограничных патрульных выступил с заявлением, в котором говорится: «Чтобы расставить все точки над i, мы никогда не поддерживали и никогда не поддержим Джо Байдена».





В журнале Politico вышла заметка про то, что Байден поджарился на дебатах. Он бормотал и спотыкался в начале выступления. Операция «Замена» через 130 дней.





Демократы, которых я знаю, писали мне, что они в полном шоке от того, насколько плохо всё прошло для него сегодня вечером. Я бы хотел… Вы знаете, временами казалось, что вот-вот кто-то встанет и поднимет белый флаг, чтобы признать поражение. Это был конец. Всё кончено.





Он слишком слаб, он слишком хилый, у него полный когнитивный бардак. У него нет сил для самой сложной, жёсткой должности на планете, быть президентом нашей страны. Это серьёзно, это существенно, и я не знаю, как дальше всё будет развиваться.

С другой стороны, к чести Трампа, он был полностью включён в процесс, он не схватывал наживку, они спокойно принимал все нападки. Он повторял реплики Джо Байдена и с него всё сходило, как с гуся вода. Он придерживался своего курса и прекрасно показал себя практически по каждому вопросу, который обсуждался.





Это исторический вечер на том уровне, который я сегодня даже оценить до конца не могу.

Дата выхода в эфир 28 июня 2024 года.