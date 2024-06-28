Трамп: Украина не побеждает в военном конфликте

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе дебатов с действующим лидером Джо Байденом заявил, что Киев не побеждает в конфликте, отметив, что Россия может занять всю Украину. По словам Трампа, виной всему «глупые решения» Байдена.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Он (президент России Владимир Путин. — ИноТВ) займёт всю Украину. Вы спрашивали меня ранее, что бы я сделал. Он (президент США Джо Байден. — ИноТВ) поставил нас в такое плохое положение в отношениях с Украиной и Россией, потому что Украина не побеждает в этой войне.

Он заявил: «Я не успокоюсь до тех пор, пока»… Но у них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей, это очень печально. Они потеряли так много людей, они потеряли такие великолепные города с золотыми куполами, которым тысячи лет. И всё это из-за него и его глупых решений.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 июня 2024 года.