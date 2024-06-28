Трамп: Путин смеётся над Байденом

Во время президентских дебатов Дональд Трамп пообещал добиться освобождения американского репортёра, которого судят в России. По словам Трампа, американец ещё не на свободе, потому что Путин «смеётся» над Байденом.

ВЕДУЩИЙ: Спасибо, президент Байден. Президент Трамп, напомню, вопрос об американцах, которые сейчас страдают от зависимости и которым так трудно получить необходимое лечение.



ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Поскольку это имеет отношение к вопросу… Он (Байден. — ИноТВ) положил конец политике «оставайся в Мексике», политике «поймай и отпусти»… У меня было «поймай и отпусти в Мексике», а не «поймай и отпусти здесь». Мы столько всего сделали! Непростые переговоры с Мексикой. И я получил всё даром!



Это как с заложниками: при нём мы всегда платим выкуп в шесть миллиардов, каждый раз, когда есть заложник. Вот сейчас наш человек в заложниках, репортёр TheWallStreetJournal. По-моему, хороший парень. И он находится там, наверное, потому что Путин смеётся над этим человеком (Байденом. — ИноТВ) и, наверное, просит за репортёра миллиарды долларов.



Я вытащу его очень быстро, как только вступлю в должность. И даже раньше. Я говорил, что буквально сразу после моей победы на выборах я добьюсь освобождения этого репортёра. Он (Байден. — ИноТВ) должен был вытащить его давным-давно. Но Путин наверняка требует миллиарды, миллиарды долларов, потому что этот человек платит их каждый раз.



У нас было два случая, когда мы заплатили шесть миллиардов долларов за пять человек. Я вытащил 58 человек и, по сути, не заплатил ничего!



Дата выхода в эфир 26 июня 2024 года.