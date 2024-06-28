Трамп: Путин смеётся над Байденом

11:38
Маккиннон выиграл «Харт Трофи», Кучеров — второй
Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон выиграл приз, вручаемого хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи команды в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Харт Мемориал Трофи».
11:36
Муж блогера Блиновской объявлен в розыск
Министерство внутренних дел России объявило в розыск мужа блогера Елены Блиновской Алексея.
11:26
Бобровский пригласил болельщиков на матч российских звёзд КХЛ и НХЛ
Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский пригласил всех на матч сборных российских звёзд КХЛ и НХЛ.
11:25
В больницах Севастополя остаются 33 пострадавших после атаки ВСУ
В больницах Севастополя остаются 33 пострадавших после атаки ВСУ, в том числе семеро детей, заявил губернатор Михаил Развожаев.
11:24
«Рёнхап»: Южная Корея расширила список экспортного контроля в отношении России
Власти Южной Кореи добавили 243 пункта в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию, сообщает агентство «Рёнхап».
11:21
Задержана собственница сгоревшего во Фрязине здания
В СК заявили о задержании собственницы сгоревшего в подмосковном Фрязине здания бывшего НИИ «Платан».
11:17
Испания — лучшая сборная Евро после группового этапа по версии Guardian
The Guardian составил рейтинг сборных по итогам группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии.
11:14
В Думе предложили сократить срок прерывания беременности с 12 до девяти недель
Думский комитет по охране здоровья предложил Минздраву рассмотреть вопрос о сокращении срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель.
11:09
Аналитик назвал напряжённость на Ближнем Востоке драйвером роста цен на нефть
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал в беседе с RT факторы роста цен на нефть.
11:06
Богомаз: из-за атаки беспилотников ВСУ в Белой Берёзке начался пожар
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки украинских беспилотников в населённом пункте Белая Берёзка произошло возгорание.
11:04
Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил, что продлил контракт с РФС до 2028 года.
10:57
CNN: 67% зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
По данным телеканала CNN, две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили бывшему президенту Дональду Трампу победу над действующим главой страны Джо Байденом.
10:56
Аналитик Антонов не ожидает в ближайшие дни роста курса выше 90 рублей за доллар
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал, как будет меняться курс доллара в ближайшие дни.
10:53
Синоптик Шувалов: жара возвращается по всей Центральной России
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Центральной России в выходные дни.
10:52
Бобровский проиграл в голосовании за награду лучшему вратарю регулярки НХЛ
Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк стал обладателем награды «Везина Трофи» — лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
10:48
Сенатор Ковитиди: Трамп «посадил» Байдена в лужу
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что дебаты в США были провальными для действующего американского лидера Джо Байдена.
10:43
Грузия и Сербия не присоединились к решению о передаче доходов России Украине
Грузия, Молдавия и Сербия не присоединились к решению о передаче в пользу Украины доходов от замороженных российских активов.
10:42
Канчельскис: Англия может дойти до финала Евро-2024, показывая ужасную игру
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах сборной Англии на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
10:39
Приставы передали Минобороны России более 190 тысяч единиц изъятой техники
Судебные приставы передали российскому военному ведомству более 190 тыс. единиц техники, изъятой у правонарушителей.
10:34
В Польше отказались отправлять военных на Украину даже в учебных целях
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна не будет отправлять на Украину своих военных даже в составе учебных миссий.
10:31
Tuttosport: «Зенит» предложил €25 млн за участника Евро-2024
Полузащитник итальянского «Торино» и сборной Сербии Иван Илич может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените».
10:24
Агент Миранчука: между руководством «Аталанты» и Алексеем есть негласный договор
Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал будущее своего клиента.
10:19
В США раскритиковали поведение Кучерова на церемонии вручения наград НХЛ
Бывший арбитр НХЛ Тим Пил высказался о поведении нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова во время церемонии вручения наград.
10:15
Президент Сассу-Нгессо: Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что страна заинтересована во вступлении в БРИКС.
10:08
Леброн и Бронни Джеймс стали первым дуэтом отец — сын в истории НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал защитника Бронни Джеймса, сына форварда команды Леброна Джеймса, под общим 55-м номером драфта НБА 2024 года.
10:00
В подполье сообщили об ударе по боевикам «Кракена» в Николаевской области
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о множественном ударе по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования «Кракен»* в Николаевской области.
09:53
Барбоза: в центре нападения Португалии должен играть Рамуш, а не Роналду
Футбольный агент Паулу Барбоза раскритиковал сборную Португалии после поражения от команды Грузии в третьем туре чемпионата Европы — 2024 в Германии.
09:49
Путин поздравил российских выпускников школ
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы.
09:45
Байден заявил, что конфликт на Украине грозит мировой войной
Ни один крупный конфликт в Европе не удавалось сдержать в рамках континента — ситуация на Украине грозит мировой войной, заявил президент США Джо Байден.
09:42
Тавольери: Миранчук может перейти в «Дженоа» из «Аталанты»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клубную прописку.
09:31
В 2025 году пройдут зимняя и летняя спартакиады сильнейших спортсменов России и Белоруссии
Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что в 2025 году состоятся зимняя и летняя спартакиады сильнейших спортсменов с участием российских и белорусских атлетов.
09:29
У переехавшей на Украину певицы Максаковой обнаружили долги в России
Певица Мария Максакова* не оплатила в России долги и получила взыскание на сумму около 60 тыс. рублей.
09:22
Загитова — о брекетах: красота требует жертв
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что установила на зубах брекет-систему.
09:17
Трамп обвинил Байдена в получении денег из КНР и нанесении ущерба экономике США
В ходе предвыборных дебатов экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в получении денег из Китая.
09:17
Орлов: фамилию Мамардашвили теперь надо выучить
Комментатор Геннадий Орлов оценил игру сборной Грузии на чемпионате Европы 2024 года в Германии.
09:08
Губерниев ответил критикам, которые против показа Евро-2024 в России
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему показа чемпионата Европы — 2024 в Германии на российских телеканалах.
09:05
Лидеры стран ЕС утвердили кандидатов на ключевые посты в евроинституты
Уходящий глава Евросовета Шарль Мишель сообщил на своей странице в соцсети, что лидеры стран Евросоюза утвердили назначения на высшие посты европейских институтов на следующие пять лет.
09:04
Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.
08:53
Кроос стал лучшим полузащитником группового этапа Евро по количеству точных передач
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос стал лучшим игроком по наибольшему количеству точных передач на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.
08:50
Главный тренер сборной Франции Дешам обвинил Жиру в недостаточной вовлечённости на Евро-2024
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам недоволен работой нападающего Оливье Жиру на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
08:45
Илон Маск назвал победителем дебатов Трампа и Байдена интернет-мемы
В дебатах между экс-президентом Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом победили мемы, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
08:41
Кучеров и Панарин вошли в первую символическую сборную лучших игроков сезона НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала две символические сборные лучших игроков сезона в лиге.
08:35
Politico: демократы обсуждают возможность замены Байдена на выборах
В американской Демократической партии начали рассматривать возможность замены нынешнего лидера страны Джо Байдена другим кандидатом на предстоящих в ноябре президентских выборах, пишет газета Politico.
08:26
Генсек ООН заявил, что примет участие в СОР29 в Баку
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что примет участие в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).
08:25
Sky Sports: Фоден вернётся в расположение сборной Англии 28 июня
Нападающий сборной Англии Фил Фоден вернётся в расположение национальной команды в пятницу, 28 июня.
08:17
Сын Трампа сравнил Байдена с персонажем «Симпсонов»
Американский бизнесмен Дональд Трамп — младший сравнил президента США Джо Байдена с мистером Бёрнсом из анимационного сериала «Симпсоны».
08:16
Корнеев не верит, что матч между Словакией и Румынией был договорным
Бывший российский футболист Игорь Корнеев отреагировал на информацию о том, что матч третьего тура чемпионата Европы — 2024 между Словакией и Румынией мог носить договорной характер.
08:12
Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2024
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал игроком, который чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.
08:07
Цеков: Зеленский не хочет затягивать конфликт из-за давления общества
Владимир Зеленский не желает затягивания конфликта из-за давления, которое на него оказывает общество, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
07:56
Шесть реактивных БПЛА уничтожены над Карачевским районом Брянской области
Шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожены над территорией Карачевского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.