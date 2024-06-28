Переломный момент в президентской гонке — CNN о «беспрецедентных» дебатах Трампа и Байдена

Первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа станут «самыми судьбоносными в истории США» и имеют все шансы определить дальнейший ход президентской гонки, пишет CNN. Пока демократы надеются увидеть энергичного президента, критикующего Трампа за политику абортов и дружбу с «диктаторами», республиканцы сделают упор на провалах Байдена в сфере иммиграции, преступности, внешней политики и экономики.

Противостояние Джо Байдена и Дональда Трампа имеет все шансы стать самыми судьбоносными президентскими дебатами в истории США, утверждает CNN. Для обоих кандидатов ставки крайне высоки — событие этого четверга станет «переломным моментом в президентской гонке».

Как отмечает издание, дебаты проходят на фоне недовольства американцев высокими ценами, а также в период глубоких разногласий политиков по вопросам миграции и внешней политики. «В этом смысле дебаты олицетворяют предвыборную гонку, в результате которой миллионы американцев остались не удовлетворены выбором, предложенным двумя пожилыми кандидатами, которые отталкивают от себя больше избирателей, чем привлекают», — пишет CNN.

Демократы отчаянно надеются, что 81-летний Байден продемонстрирует энергичность и резкость на фоне опасений по поводу его возраста и умственных способностей. Для Трампа же самой большой помехой рискует стать он сам и возможность выступления, которое подтвердит слова Байдена о том, что республиканец слишком «не в себе», чтобы быть президентом.

Ожидается, что Байден будет критиковать политику Трампа в отношении абортов — одну из немногих областей, где он превосходит экс-президента, — и его «восхищение иностранными диктаторами». Трамп, в свою очередь, дал понять, что будет изображать Америку Байдена «в антиутопических тонах», охваченную неконтролируемой миграцией, разгулом преступности и экономическим кризисом.