Foreign Affairs: «второе пришествие» Трампа не сильно тревожит Азию, а зря

В странах Азии не особенно беспокоятся о возможной победе Трампа на выборах в США, пишет Foreign Affairs. Однако велика вероятность, что Дональд Трамп увидит в союзниках торговых конкурентов Америки и сократит военное присутствие США по всему миру. Тогда азиатским партнёрам Вашингтона в сфере безопасности придётся намного больше рассчитывать на собственные силы в обеспечении своей обороны.

Сегодня в азиатских столицах невозможно вести политическую беседу, не втянувшись в обсуждение потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет Foreign Affairs. Трамп не раз заявлял о своём желании поставить на первое место узкие собственные интересы Америки и меньше помогать американским партнёрам. И всё же многие азиатские аналитики и политические лидеры демонстрируют определённое спокойствие по поводу перспективы второго срока Трампа.

Некоторые лидеры в Азии надеются, что разумные законодатели смогут направлять политику Трампа. Другие считают, что, поскольку они относительно успешно управляли непостоянным Трампом во время его первого срока, они смогут сделать это снова. Но эта уверенность неуместна. Вторая администрация Трампа, скорее всего, будет гораздо более разрушительной для Азии, чем первая.

В первый срок Трампа его самые радикальные внешнеполитические инстинкты были притуплены присутствием опытных назначенцев; во второй срок таких людей не будет. Если Трамп получит второй шанс на президентский пост, он с ещё большей вероятностью будет рассматривать союзников как торговых противников, сократит военное присутствие США по всему миру, подружится с автократическими лидерами и бросит вызов нормам, которые до сих пор обеспечивали нераспространение ядерного оружия в Азии.

Азиатские партнёры Вашингтона по безопасности должны будут в гораздо большей степени рассчитывать на собственные силы в обеспечении своей обороны, поскольку Америка станет просто ещё одним игроком, преследующим собственные интересы, а не благожелательным покровителем, который долгое время поддерживал либеральный порядок в регионе. Поэтому всем союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе таким близким, как Австралия, Япония и Южная Корея, необходимо проснуться и осознать, что второй срок Трампа принесёт новые и сложные сюрпризы.