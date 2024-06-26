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Bloomberg: Азия бросает вызов господству Запада и тянется к сотрудничеству с Россией и Китаем

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Сегодня глобальное влияние Запада перестало быть неоспоримым, констатирует Bloomberg. Азия становится всё менее зависима от Вашингтона и связывает свои экономические потребности с Китаем и Россией. Это особенно заметно на примере расширения БРИКС, который становится альтернативой западным институтам.
Bloomberg: Азия бросает вызов господству Запада и тянется к сотрудничеству с Россией и Китаем
AP
Азиатские страны становятся всё менее зависимы от Запада, констатирует Bloomberg. Они чувствуют себя более уверенными, чтобы разделять вопросы безопасности и экономики. Область безопасности они связывают в основном с Соединёнными Штатами, а экономические потребности — с Китаем и Россией. 
 
Именно эту тему рассматривает бывший британский дипломат Самир Пури в своей книге «Безвестность: великая глобальная перестройка баланса». Хорошим примером происходящей перестройки является недавнее заявление премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима о желании присоединиться к странам БРИКС. 
 
БРИКС создавался в 2009 году как экономический блок, в который входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Позже к нему присоединился ещё ряд стран Глобального Юга, включая Египет и ОАЭ. 
 
БРИКС расширился настолько, что на долю этого блока приходится 42% населения мира и 36% мирового ВВП, подчёркивает Bloomberg. Возможность вступления уже рассматривают Индонезия, Вьетнам и Таиланд. Входящие в него страны теперь чувствуют, что могут не заискивать перед Вашингтоном или Западом в целом. 
 
По сути, блок становится альтернативой институтам, возглавляемым Западом. Речь про такие организации как Всемирный банк и МВФ. Азия хорошо помнит жёсткие меры экономии, которые фонд ввёл после азиатского кризиса конца 90-х годов. Конечно, некоторые страны вроде Индонезии и Южной Кореи были сами виноваты за львиную долю возникших проблем, однако МВФ стал настаивать на заоблачно высоких процентных ставках, которые в итоге не только подорвали экономику, но и уничтожили средний класс. 
 
С тех пор Международный Валютный Фонд признал свои ошибки. Сегодня политики в той же Индонезии подчёркивают, что Вашингтон больше не командует в стране, как это было раньше. Теперь в Азии новая сверхдержава, Китай. И именно его Запад любит представлять самой большой военной угрозой. Однако всё больше азиатских лидеров стремятся соблюдать баланс в этом вопросе, желая создать Азию для азиатов. 
 
Причём это желание не ново, поясняет Bloomberg. Ещё в 1955 году тогдашний премьер-министр Индии Неру и президент Индонезии Сукарно положили начало Движению неприсоединения. Идея состояла в том, чтобы дать развивающимся странам возможность сыграть свою роль в условиях холодной войны между СССР и США, а также выступить за деколонизацию оккупированных стран.
 
Эти страны в надежде уйти как можно дальше от имперских оков пытались позаимствовать ряд идей у Запада, при этом не принимая те, что им не нравились. Сейчас всё пошло дальше. Этот процесс уже сопровождается смещением глобальной мощи Запада в сторону Востока. 
 
Причём это не уход от западных норм. Просто теперь глобальное влияние Запада перестало быть неоспоримым. «Все мы, живущие сегодня, будем жить в эту переходную эпоху. Азия находится на переднем крае перемен, и было бы несправедливо характеризовать это только как бездействие, перестраховку или даже переигрывание», — цитирует Bloomberg слова Пури. 
 
Это не означает, что Азия не нуждается в США или в Западе в целом. Однако теперь не зазорно предполагать, что западные ценности могут быть ошибочны. Особенно когда речь заходит о демократических нормах и обязательствах перед международным правом. Это особенно заметно на фоне современных конфликтов, таких как на Ближнем Востоке, которые привели к невыразимым страданиям гражданского населения в Газе. 
 
Азиатский регион часто рассматривают как разрывающийся между двумя соперниками-сверхдержавами, Китаем и США, неспособный пойти в обход. Однако реальность такова, что Азия сегодня всё чаще прокладывает свой собственный путь, как и следовало ожидать. 
 
 

 

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