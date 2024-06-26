Bloomberg: Азия бросает вызов господству Запада и тянется к сотрудничеству с Россией и Китаем

Сегодня глобальное влияние Запада перестало быть неоспоримым, констатирует Bloomberg. Азия становится всё менее зависима от Вашингтона и связывает свои экономические потребности с Китаем и Россией. Это особенно заметно на примере расширения БРИКС, который становится альтернативой западным институтам.

Азиатские страны становятся всё менее зависимы от Запада, констатирует Bloomberg. Они чувствуют себя более уверенными, чтобы разделять вопросы безопасности и экономики. Область безопасности они связывают в основном с Соединёнными Штатами, а экономические потребности — с Китаем и Россией.

Именно эту тему рассматривает бывший британский дипломат Самир Пури в своей книге «Безвестность: великая глобальная перестройка баланса». Хорошим примером происходящей перестройки является недавнее заявление премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима о желании присоединиться к странам БРИКС.

БРИКС создавался в 2009 году как экономический блок, в который входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Позже к нему присоединился ещё ряд стран Глобального Юга, включая Египет и ОАЭ.

БРИКС расширился настолько, что на долю этого блока приходится 42% населения мира и 36% мирового ВВП, подчёркивает Bloomberg. Возможность вступления уже рассматривают Индонезия, Вьетнам и Таиланд. Входящие в него страны теперь чувствуют, что могут не заискивать перед Вашингтоном или Западом в целом.

По сути, блок становится альтернативой институтам, возглавляемым Западом. Речь про такие организации как Всемирный банк и МВФ. Азия хорошо помнит жёсткие меры экономии, которые фонд ввёл после азиатского кризиса конца 90-х годов. Конечно, некоторые страны вроде Индонезии и Южной Кореи были сами виноваты за львиную долю возникших проблем, однако МВФ стал настаивать на заоблачно высоких процентных ставках, которые в итоге не только подорвали экономику, но и уничтожили средний класс.

С тех пор Международный Валютный Фонд признал свои ошибки. Сегодня политики в той же Индонезии подчёркивают, что Вашингтон больше не командует в стране, как это было раньше. Теперь в Азии новая сверхдержава, Китай. И именно его Запад любит представлять самой большой военной угрозой. Однако всё больше азиатских лидеров стремятся соблюдать баланс в этом вопросе, желая создать Азию для азиатов.

Причём это желание не ново, поясняет Bloomberg. Ещё в 1955 году тогдашний премьер-министр Индии Неру и президент Индонезии Сукарно положили начало Движению неприсоединения. Идея состояла в том, чтобы дать развивающимся странам возможность сыграть свою роль в условиях холодной войны между СССР и США, а также выступить за деколонизацию оккупированных стран.

Эти страны в надежде уйти как можно дальше от имперских оков пытались позаимствовать ряд идей у Запада, при этом не принимая те, что им не нравились. Сейчас всё пошло дальше. Этот процесс уже сопровождается смещением глобальной мощи Запада в сторону Востока.

Причём это не уход от западных норм. Просто теперь глобальное влияние Запада перестало быть неоспоримым. «Все мы, живущие сегодня, будем жить в эту переходную эпоху. Азия находится на переднем крае перемен, и было бы несправедливо характеризовать это только как бездействие, перестраховку или даже переигрывание», — цитирует Bloomberg слова Пури.

Это не означает, что Азия не нуждается в США или в Западе в целом. Однако теперь не зазорно предполагать, что западные ценности могут быть ошибочны. Особенно когда речь заходит о демократических нормах и обязательствах перед международным правом. Это особенно заметно на фоне современных конфликтов, таких как на Ближнем Востоке, которые привели к невыразимым страданиям гражданского населения в Газе.

Азиатский регион часто рассматривают как разрывающийся между двумя соперниками-сверхдержавами, Китаем и США, неспособный пойти в обход. Однако реальность такова, что Азия сегодня всё чаще прокладывает свой собственный путь, как и следовало ожидать.