Bloomberg: Путин и Си одерживают победы — всё больше азиатских стран хотят присоединиться к БРИКС

07:21 Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Смоленской областью Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима совершить атаку на один из военных объектов в Смоленской области. Над регионом были уничтожены два украинских беспилотника.

07:06 RS: Путин ужесточил позицию по переговорам после конференции в Швейцарии Условия для завершения конфликта на Украине, предложенные Киеву президентом России Владимиром Путиным, стали более строгими, чем были в начале спецоперации.

06:58 Рогов: ВСУ нанесли массированный удар по селу в Запорожской области Село Ивановка Запорожской области подверглось массированному удару со стороны Вооружённых сил Украины.

06:52 Власти Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры Объект критической инфраструктуры получил повреждение во Львовской области Украины. Информацию об этом предоставил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

06:32 Атомный авианосец США прибыл в порт Южной Кореи Американский атомный авианосец Theodore Roosevelt прибыл в порт города Пусан в Южной Корее. Такую информацию приводит южнокорейское агентство «Рёнхап».

06:17 Миллиардер Сакс высмеял лозунг «о защите демократии» на Украине Миллиардер и бизнесмен из США Дэвид Сакс высмеял лозунг о якобы «защите демократии» на Украине.

06:00 Психологи рассказали, как правильно распределять отпуск Опрошенные RT психологи объяснили, сколько раз в год надо отдыхать и как правильно распределять отпуск.

05:57 WSJ: Байден помешал Киеву заключить сделку на поставку СПГ Сделка Украины по закупке сжиженного природного газа столкнулась с препятствием в виде решения президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых проектов по производству СПГ.

05:30 Мадуро: в Венесуэле готовят новый государственный переворот Новый государственный переворот готовят в Венесуэле кандидаты от крайне правой оппозиции в парламенте. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.

05:20 Памфилова: санкции Японии в отношении членов ЦИК — бессмысленный ритуал Рестрикции Японии, которые подразумевают заморозку активов сотрудников и членов ЦИК России, являются бессмысленным, но обязательным ритуалом.

05:03 Приходько: ВСУ обстреливают Горловку кассетными боеприпасами Вооружённые силы Украины наносят по Горловке артиллерийские удары с применением кассетных боеприпасов. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

05:00 Врач Усачёва: истинная аллергия на ягоды встречается довольно редко Опрошенные RT врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России рассказали, сколько граммов ягод можно съедать без вреда для здоровья, а также как проявляется аллергия на эти продукты.

04:46 Взрывы раздались в городе Стрый Львовской области Взрывы прогремели в городе Стрый Львовской области Украины. Такую информацию приводит украинский телеканал ТСН.

04:41 НАСА: возвращение корабля Starliner с орбиты отложено на неопределённый срок Корабль CST-100 Starliner американской корпорации Boeing не вернётся на Землю в обозначенный ранее срок.

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03:47 Офис Зеленского: Киев хочет провести второй саммит до конца 2024 года Власти Украины намерены организовать вторую так называемую мирную конференцию по урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года.

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03:24 CBS: в США при стрельбе у центра «Армии спасения» пострадали четыре человека Выстрелы раздались у общественного центра благотворительной организации «Армия спасения» в пригороде Чикаго. Ранения получили не менее четырёх человек.

03:15 «Ростех»: выпуск ПЗРК «Верба» могут нарастить для прикрытия важных объектов Новые задачи для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба», такие как прикрытие важных объектов с применением опорно-пусковых установок «Джигит», могут привести к увеличению их выпуска.

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02:43 Welt: вице-канцлер ФРГ Хабек не встретится с премьером Госсовета КНР Встреча вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, которая должна была произойти в субботу, 22 июня, не состоится.

02:25 UKMTO: экипаж атакованного у берегов Йемена судна не пострадал Члены экипажа атакованного у берегов Йемена торгового судна не пострадали, оно следует в порт назначения.

02:19 Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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01:46 Офис МККК в Газе получил повреждения при обстреле его окрестностей Офис Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа получил повреждения в результате обстрела его окрестностей.

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01:12 МИД: Израиль скоро примет необходимые решения по Ливану Власти Израиля в скором времени примут необходимые решения по Ливану, призванные пресечь дальнейшие атаки базирующихся там вооружённых отрядов шиитской организации «Хезболла».

01:05 WP: ограничения США не дают Киеву бить их оружием по ключевым аэродромам России Ограничения Соединённых Штатов на дальность ударов по территории России из некоторых видов оружия, поставляемого ими на Украину, не позволяют Киеву атаковать ключевые российские аэродромы.

01:00 Футболисты сборной Франции не забили ни одного гола за два матча Евро-2024 Футболисты сборной Франции не сумели забить ни одного мяча на проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу.

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00:08 Загитова — о новом проекте: кажется, всю жизнь к этому готовилась Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о новом проекте, к которому, по её словам, готовилась всю жизнь.

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23:56 Нидерланды и Франция не сумели распечатать ворота друг друга в матче Евро-2024 Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

23:52 Экс-игрок сборной Украины — о матче со Словакией: Трубин нас вытащил за уши Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о победе украинской национальной команды над сборной Словакии во втором туре группового этапа чемпионата Европы.

23:50 «Военная хроника» сообщила о подготовке Ту-95МС ВКС России к ударам по Украине «Военная хроника» со ссылкой на мониторинговые каналы пишет о подготовке Ту-95МС ВКС России к ударам по Украине.

23:45 В Харькове прогремели взрывы Взрывы произошли в Харькове.

23:42 Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины Воздушная тревога снова объявлена на всей украинской территории.

23:29 Мишустин назначил Фастову заместителем министра сельского хозяйства России Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства страны.

23:27 «Рубин» накажет Даку за оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев Казанский «Рубин» выступил с заявлением относительно поведения форварда команды и сборной Албании Мирлинда Даку на чемпионате Европы по футболу.