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Bloomberg: Путин и Си одерживают победы — всё больше азиатских стран хотят присоединиться к БРИКС

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Из-за недовольства возглавляемым США миропорядком и западными структурами всё больше азиатских стран изъявляют желание присоединиться к БРИКС, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, интерес к этому экономическому блоку свидетельствует об успехе Москвы и Пекина в противодействии попыткам Вашингтона и его союзников изолировать Россию и Китай.
Bloomberg: Путин и Си одерживают победы — всё больше азиатских стран хотят присоединиться к БРИКС
AP

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин записывают на свой счёт новые победы, поскольку в Азии всё больше стран изъявляют желание присоединиться к БРИКС, пишет Bloomberg.

На этой неделе Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян совершали отдельные визиты в Юго-Восточную Азию, и оба партнёра по БРИКС стали свидетелями стремлений стран этого региона присоединиться к экономическому блоку.

Как поясняет издание, азиатские лидеры видят в БРИКС защиту от структур, управляемых Западом.

За последнее время о своём намерении присоединиться к блоку заявили Малайзия и Таиланд. Причём последний — это, как отмечает издание, союзник США по договору о дружбе и экономических отношениях.

Для стран, стремящихся смягчить экономические риски усиления конкуренции между США и Китаем, присоединение к БРИКС — это не только попытка преодолеть некоторые из этих напряжённостей, но и способ подать сигнал о растущем разочаровании в международном порядке, возглавляемом США, а также в ключевых институтах, которые остаются под строгим контролем западных держав, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Для Путина и Си интерес к БРИКС также свидетельствует об их успехе в противодействии попыткам США и их союзников изолировать Россию и Китай из-за конфликта на Украине, а также из-за военных угроз Тайваню, Филиппинам, Южной Корее и Японии, говорится в статье.

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источник
Bloomberg США Северная Америка
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