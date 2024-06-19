Fox Business: усилению и сближению врагов США способствует политика самого Вашингтона

Демократы признают, что с тревогой наблюдают, как Китай и Россия объявляют о сотрудничестве без границ, Путин едет на встречу к Ким Чен Ыну, а в БРИКС выстраивается очередь из новых стран. Однако в администрации Байдена, похоже, не понимают, что сотрудничеству всех этих стран способствует непоследовательная политика самих демократов. Такую позицию высказала экс-заместитель советника президента США по национальной безопасности Кейти Макфарланд в интервью Fox Business.

У нас на связи бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Кейти Макфарланд. Всегда рады вас видеть, Кейти.

Интересный момент: демократы с тревогой наблюдают как по всему миру выстраиваются отношения – наши противники сближаются и это проявляется в самых разных областях, чего мы раньше никогда не видели. Но в то же время я не понимаю, почему они не посмотрят в зеркало и не осознают, что всё это последствия проводимой Байденом внешней политики, заложившей основы, которые позволили этим странам выстроить такие отношения. Просто поразительно…

КЕЙТИ МАКФАРЛАНД, экс-заместитель советника президента США по национальной безопасности: Вы совершенно правы, все они теперь сближаются, что мы и наблюдали сегодня на этих кадрах – добро пожаловать на холодную войну 2.0! Сначала Россия и Китай объявили, что их дружба безгранична. Теперь Путин отправился с визитом в КНДР. Совершенно очевидно, что с одобрения Китая – Пекин решает, что Пхеньяну можно, а что нет. И сейчас они укрепляют свой альянс, их «ось зла», если так угодно.





И это не просто визит Путина в КНДР – это встреча на высшем уровне. Дело в том, что Путин привез с собой всех главных лиц государства: своего министра иностранных дел, своего министра обороны. Они приехали обсуждать военные и экономические отношения между странами, и то, как они собираются спутать карты США.





Проблема администрации Байдена заключается в том, что они продолжают твердить: «Мы проконсультируемся с Китаем. Мы проконсультируемся с Россией. Мы со всеми проконсультируемся, чтобы мир стал более мирным или стабильным». Но этим товарищам не нужна стабильность. Она не нужна ни Китаю, ни России, ни Ирану, ни КНДР. Ведь они знают, что могут достигнуть своей цели в нестабильном мире, и цель эта – сместить США с лидерских позиций в мире.

Кейти, в истории США очень часто случалось, что, когда у нас так или иначе слабый президент или слабая администрация, наши противники объединяются. Когда страна даёт слабину... Проблема не всегда в президенте – во время «великой депрессии» причина была в слабой экономике, и это в своём роде вылилось в то, что наши противники получили власть в Европе и на Дальнем Востоке. И сейчас всё повторяется. Причём речь не только о КНДР, России и Китае – есть группа БРИКС, членами которой, кстати, являются и Россия, и Китай, но буква «Б» там обозначает Бразилию... Туда также входят Индия и Южная Африка. И, мягко говоря, не все они друзья США. А теперь в БРИКС планирует вступить ещё одна страна – Малайзия. Так что, повторюсь, это коалиция стран, пусть не все из которых нам враги – Индия, определённо, таковой не является – но они хотят объединиться и сместить США с позиции мирового лидера.

КЕЙТИ МАКФАРЛАНД: Да. И, если говорить о БРИКС, то ряд стран, о которых идёт речь – в прошлом их называли странами третьего мира – это глобальный Юг. И вот, куда устремлены взоры Китая и России. Они понимают, что в следующие 20 лет бо́льшая часть экономического роста будет приходиться на эти страны. И именно на этом сосредоточены их усилия. Их не так волнует Европа или Азия, но очень беспокоит вопрос того, за кем останется глобальный Юг, а именно Южная Америка, Южная и Юго-Восточная Азия, Африка. Вот, куда они вкладывают свои усилия и свои деньги.

Но другой вопрос в том, откуда у них деньги? И вопрос этот крайне важный. Своей энергетической политикой президент Байден сделал Иран богаче. Сделал Россию богаче. При Обаме нефть стоила 120 долларов за баррель. Потом приходит Трамп, развязывает руки американской энергетике – и нефть дешевеет до 40 долларов за баррель. Приходит Байден, сводит на нет все достижения Трампа и сколько стоит нефть? Снова 80-90 долларов за баррель! И что это значит? Такие высокие цены на нефть дают России...

И сегодня цена снова выросла.

КЕЙТИ МАКФАРЛАНД: И сегодня снова выросла! Что это означает? Россия становится богаче. Иран становится богаче. Нехорошие ребята становятся богаче, и они этим воспользуются, особенно, в ближайшие несколько месяцев. Для них это удобный момент, пока Джо Байден всё ещё президент США.

Собственно, мы проспонсировали Иран, чтобы, по сути, вызвать хаос на Ближнем Востоке.

У нас в гостях была Кейти Макфарланд. Всегда рады видеть вас в нашей программе. Спасибо, Кейти!

Дата выхода в эфир 19 июня 2024 года.