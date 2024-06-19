АВС: встреча «самых ярых противников» США вызывает серьёзное беспокойство в Вашингтоне

Визит Владимира Путина в КНДР, сопровождаемый красной дорожкой, тёплыми объятиями со стороны Ким Чен Ына и портретами российского лидера по всему Пхеньяну, посылает тревожный сигнал Западу: этот «антиамериканский» союз становится лишь сильнее, утверждает ABC News. По словам корреспондента, за попытками оправдать эту дружбу нуждой США скрывают серьёзную обеспокоенность.
Сегодня вечером два самых яростных противника Америки встретились на территории КНДР. Владимир Путин прибыл в Пхеньян впервые за почти четверть века. Ким Чен Ын встречает российского президента на красной дорожке, начинается оживленная беседа. Каждый из лидеров настойчиво приглашает другого первым сесть в лимузин.
Эти отношения основаны на нужде. Ким обращается к России за помощью в области ядерных технологий и баллистических ракет, а Путин всё больше полагается на корейские поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов и ракет для борьбы с Украиной.
Ким и Путин уже встречались в прошлом году в России, но эта поездка в КНДР с многочасовыми встречами лидеров один на один, запланированными на среду, и улицами Пхеньяна, украшенными портретами Путина, является сильным сигналом для Запада: так называемая «ось диктаторов» становится только сильнее.
И хотя США утверждают, что поездка Путина свидетельствует об отчаянии в его борьбе с Украиной, официальные лица не скрывают, что публичные объятия Путина с Кимом вызывают у них беспокойство.
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