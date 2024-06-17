На фоне роста антизападных настроений — CNN о визите Путина в Пхеньян

Владимир Путин планирует посетить Пхеньян с двухдневным визитом, сообщает CNN. Ожидается, что встреча двух лидеров послужит дальнейшему укреплению партнёрства, которое во многом базируется на противостоянии Западу. Сотрудничество России и Северной Кореи вызывает растущее беспокойство международного сообщества.

На вторник запланирован двухдневный визит Владимира Путина в Северную Корею, сообщает CNN. Последняя поездка российского лидера в эту страну состоялась более двадцати лет назад. Нынешний визит станет очередным признаком укрепления отношений между странами, что вызывает обеспокоенность международного сообщества.

Важность встречи двух лидеров подчёркивает и тот факт, что количество зарубежных поездок Владимира Путина заметно уменьшилось после начала СВО, а Ким Чен Ын не принимал других политических лидеров в Пхеньяне со времён пандемии.

Ожидается, что это послужит дальнейшему укреплению партнёрства, которое во многом базируется на противостоянии Западу. После Северной Кореи Владимир Путин посетит Вьетнам, что, скорее всего, вызовет раздражение Соединённых Штатов, отмечает CNN.

США обвиняют Северную Корею и Россию в военном сотрудничестве. В частности, в том, что Москва помогает Пхеньяну в разработке его зарождающейся спутниковой программы. Кремль же подчёркивает, что Россия надеется наладить партнёрские отношения С Северной Кореей «во всех возможных областях».

Новостной портал напоминает, что в сентябре прошлого года северокорейский лидер посетил Россию, отправившись на Дальний Восток. Во время поездки он осмотрел завод по производству реактивных истребителей и пусковой установки для ракет.

На прошлой неделе Ким Чен Ын направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю национального дня России. «Наш народ полностью поддерживает и солидарен с успешной работой российской армии и народа», — говорится в послании.

Встреча двух лидеров должна состоятся всего через несколько дней после саммита G7 в Италии, где западные лидеры согласились использовать прибыль от замороженных российских активов для погашения кредита в размере $50 млрд для Украины.

А перед этим прошёл так называемый мирный саммит Украины, на котором Зеленский хотел заручиться международной поддержкой и представить своё видение мира, предусматривающее полный вывод российских войск.

Владимир Путин, в свою очередь, предложил собственные мирные условия. В частности, они включают в себя вывод украинских войск из четырёх регионов, признанных территорией Российской Федерации и отказ Киева от своей заявки на вступление в НАТО.

Как напоминает CNN, последний визит Владимира Путина в Северную Корею состоялся в 2000 году, тогда он встречался с предыдущим главой страны Ким Чен Иром. Нынешняя поездка станет очередной встречей российского президента с партнёрами-единомышленниками России.

Так, в прошлом месяце широко освещался государственный визит Путина в Пекин, где он и китайский лидер Си Цзиньпин сделали совместное заявление о неприятии того, что они считают мировым порядком, возглавляемым США.

На прошлой неделе в Москву прибыли министры иностранных дел таких государств, как Иран, Китай, Южная Африка и Бразилия на встрече группы БРИКС.

Тёплые отношения с Москвой, по мнению CNN, стали благом для северокорейского лидера на фоне многолетних международных санкций в связи с его программой создания ядерного оружия.

Поэтому визит президента страны, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, станет сигналом для народа Северной Кореи о росте влияния Ким Чен Ына на глобальной арене. Кроме того, это даст возможность Пхеньяну добиться от Москвы столь необходимой экономической и технологической поддержки.

Ранее Россия поддерживала международные санкции, проводимые при поддержке ООН расследования ядерной программы Северной Кореи, включая испытания межконтинентальных баллистических ракет большой дальности, которые теоретически могут достичь материковой части США.

Однако растущая напряжённость между Россией и Западом изменила эту динамику. В марте Москва наложила вето на резолюцию ООН о возобновлении мониторинга в отношении Северной Кореи.