SCMP: подарок Путина пополнил коллекцию роскошных автомобилей Ким Чен Ына

Согласно сообщениям официальных СМИ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил в подарок «для личного пользования» от президента России Владимира Путина лимузин российского производства. Это стало новым пополнением коллекции роскошных автомобилей, которая, по имеющимся данным, уже есть у северокорейского лидера. В то же время западные СМИ предупреждают, что это может расцениваться как нарушение запрета ООН на поставки в Пхеньян предметов роскоши, пишет South China Morning Post.

Россия и Северная Корея продолжают налаживать более тесные связи с тех пор, как их лидеры Владимир Путин и Ким Чен Ын пообещали на встрече в сентябре прошлого года способствовать расширению обменов во всех сферах. И новый подарок, который был недавно доставлен в Пхеньян из Москвы, наглядно это демонстрирует, сообщает South China Morning Post.



Лимузин Aurus российского производства был передан российской стороной помощникам Кима в минувшее воскресенье, сообщило официальное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК. Поясняется, что автомобиль был получен от президента России Владимира Путина в подарок «для личного пользования».



Информацию об этом также подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, говорится в статье. Сестра Кима, в свою очередь, официально передала российской стороне благодарность, заявив, что подарок служит «наглядной демонстрацией особых личных отношений между высшими руководителями», сообщило ЦТАК.

В то же время Сеул раскритиковал такой шаг, предупредив, что это может считаться нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей экспорт предметов роскоши в Северную Корею. Как заявил на брифинге официальный представитель МИД Лим Су Сук, к таким предметам относятся и автомобили класса люкс.



Как сообщается на сайте производителя, автомобиль Aurus является первым в России полноразмерным седаном класса люкс, который сейчас также служит президентским лимузином для Путина. Считается, что Ким Чен Ын также заядлый автолюбитель и имеет большую коллекцию роскошных иностранных автомобилей, предположительно ввезённых в страну контрабандой, заключает South China Morning Post.



ЦТАК также сообщает, что из России недавно вернулась делегация политических представителей правящей партии Северной Кореи. Кроме того, в Россию в рамках укрепления сотрудничества направились ещё три делегации специалистов в сфере информационных технологий, рыболовства и спорта, говорится в статье.