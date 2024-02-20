SCMP: подарок Путина пополнил коллекцию роскошных автомобилей Ким Чен Ына

Согласно сообщениям официальных СМИ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил в подарок «для личного пользования» от президента России Владимира Путина лимузин российского производства. Это стало новым пополнением коллекции роскошных автомобилей, которая, по имеющимся данным, уже есть у северокорейского лидера. В то же время западные СМИ предупреждают, что это может расцениваться как нарушение запрета ООН на поставки в Пхеньян предметов роскоши, пишет South China Morning Post.
Россия и Северная Корея продолжают налаживать более тесные связи с тех пор, как их лидеры Владимир Путин и Ким Чен Ын пообещали на встрече в сентябре прошлого года способствовать расширению обменов во всех сферах. И новый подарок, который был недавно доставлен в Пхеньян из Москвы, наглядно это демонстрирует, сообщает South China Morning Post.
Лимузин Aurus российского производства был передан российской стороной помощникам Кима в минувшее воскресенье, сообщило официальное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК. Поясняется, что автомобиль был получен от президента России Владимира Путина в подарок «для личного пользования».
Информацию об этом также подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, говорится в статье. Сестра Кима, в свою очередь, официально передала российской стороне благодарность, заявив, что подарок служит «наглядной демонстрацией особых личных отношений между высшими руководителями», сообщило ЦТАК.
В то же время Сеул раскритиковал такой шаг, предупредив, что это может считаться нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей экспорт предметов роскоши в Северную Корею. Как заявил на брифинге официальный представитель МИД Лим Су Сук, к таким предметам относятся и автомобили класса люкс.
Как сообщается на сайте производителя, автомобиль Aurus является первым в России полноразмерным седаном класса люкс, который сейчас также служит президентским лимузином для Путина. Считается, что Ким Чен Ын также заядлый автолюбитель и имеет большую коллекцию роскошных иностранных автомобилей, предположительно ввезённых в страну контрабандой, заключает South China Morning Post.
ЦТАК также сообщает, что из России недавно вернулась делегация политических представителей правящей партии Северной Кореи. Кроме того, в Россию в рамках укрепления сотрудничества направились ещё три делегации специалистов в сфере информационных технологий, рыболовства и спорта, говорится в статье.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военной целесообразности в новых ударах украинских военных по Донецку нет и их можно объяснить лишь как попытку создать фон после позорного бегства ВСУ из Авдеевки.
Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), подчеркнул в беседе с RT, что принятие закона о возможности гражданам вводить самозапрет на привлечение кредитов, безусловно, затруднит мошенникам и оформление кредитов по украденным документам, и психологическое манипулирование заёмщиками.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец выразил мнение, что умение анализировать данные при помощи математических моделей будет необходимо обществу всегда.
Прокуратура Челябинской области проведёт проверку в больнице посёлка Потанино города Копейска, где сотрудники закрыли в отдельной палате двухлетнюю девочку-сироту из дома малютки и запретили с ней общаться и передавать ей еду.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Россию с рабочим визитом 21 февраля, заявила его пресс-служба. Глава государства примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани.
Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин на брифинге в кабинете министров РТ заявил, что в республике в текущем году более 2,1 млрд рублей направят на реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Член Европарламента от Польши Марек Белька обратился к Европейской комиссии с вопросом о том, планирует ли она обложить дополнительными налогами международные корпорации, продолжающие работать в России. По мнению депутата, эти компании ведут себя «безответственно». С его письмом ознакомился RT.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провёл совещание по вопросам подготовки XII Российско-Азербайджанского межрегионального форума, который состоится 28 февраля в многофункциональном выставочном центре «МинводыЭКСПО».
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по центру Донецка возле библиотеки, в результате чего мирная жительница получила ранение.
Лидеры семи африканских стран — участниц мирной инициативы по Украине намерены посетить с визитом Украину и Россию и убедить Владимира Зеленского в необходимости начать переговоры с Москвой, заявил посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетуку.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил уверенность, что страны Европейского союза сменят тон в вопросе украинского конфликта, когда Россия выйдет к восточным границам ЕС.