Times: «лимузин Путина» без верха покажут на параде 9 Мая

Кабриолет Aurus, представляющий собой модификацию бронированного лимузина, на котором с прошлого года ездит Владимир Путин, примет участие в параде Победы 9 Мая, сообщает The Times. Как передаёт издание, новая модель российского производителя, оснащённая «парадным режимом», поступит в продажу к концу этого года.

Модификация бронированного лимузина Владимира Путина с убирающимся верхом, которая скоро поступит в продажу, будет представлена на параде Победы 9 Мая в Москве, сообщает Times.

Как поясняет издание, кабриолет Aururs создан на базе шеститонного семиметрового лимузина, на котором с прошлого года ездит президент России. У новой версии автомобиля имеется «парадный режим» для плавной езды на скорости около 20 км/ч. Как сообщается, автомобиль должен поступить в продажу к концу года, и его продажная цена составит около 10 млн руб.

В четверг 9 Мая принимать парад в честь окончания Великой Отечественной войны в кабриолете Aurus будет министр обороны России Сергей Шойгу. Как напоминает издание, по традиции глава Минобороны и главнокомандующий Сухопутными войсками приветствуют участников парада в автомобиле, стоя рядом с водителем.

Ожидается, что кабриолет Aururs сохранит характеристики седана Aurus Senat S600 — версии президентского бронированного лимузина с более короткой колёсной базой, внешний вид которой журнал Autoweek назвал «беззастенчиво роллс-ройсовским». Как отмечается, к 2021 году серийное производство автомобилей должно достичь объёмов 5 тыс. автомобилей в год.

На прошлой неделе интерес к моделям Aurus высказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, находившийся с визитом в Санкт-Петербурге. «Я готов купить одну из этих машин, если смогу себе это позволить», — заявил министр.

Однако, как отмечает издание, неясно, будет ли автомобиль иметь коммерческий успех: за последние 25 лет в России было несколько автомобильных проектов класса люкс, обернувшихся провалом, в том числе ГАЗ 3104 и Москвич-2142 «Иван Калита». Также сообщается, что Федеральная служба охраны, в ведении которой находится безопасность Владимира Путина и других членов правительства, продолжит использовать автомобили Mercedes-Benz наряду с моделями Aurus.