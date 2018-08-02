Gazeta Wyborcza: из-за дороговизны российская армия останется без «чудо-танка»

Расхваленный на все лады танк Т-14 «Армата» так и не пойдёт в серию, пишет польский журналист Вацлав Радзивинович. В издании Gazeta Wyborcza он отмечает, что сделать это не позволяет слишком высокая цена новой разработки. Вместо этого Россия сосредоточит усилия на модернизации уже существующей техники. Как пояснили в правительстве, Россия всегда находит более дешёвые ответы на вызовы Запада.

Танк Т-14 «Армата», который был объявлен чудом техники и у которого якобы нет аналогов в мире, не будет производиться серийно и не станет, как прогнозировали на протяжении долгих лет, базовой боевой машиной армии России. Страна не в состоянии себе позволить такую дорогую технику, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.

Сенсационное сообщение озвучил вице-премьер Юрий Борисов, ответственный за вооружение. По его мнению, нет смысла наводнять вооружённые силы дорогими «Арматами», ведь каждая из них стоит примерно $4 млн.

Ведь у российской армии на сегодняшний день есть танки T-72 и, по сути, их модернизированная версия Т-90. «Эти машины пользуются огромным спросом на рынке, и по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству значительно их превосходят», — пояснил Борисов.

«Если бы существующая техника — в частности, модернизированный танк Т-72, БМП-4 или БТР-82 — по своим возможностям резко уступала вероятному противнику, мы бы сейчас форсировали, закупали новые модели», — отметил вице-премьер. Но она не уступает — следовательно, нет и такой нужды.

Юрий Борисов подчеркнул, что классическим ходом России является то, что она находит более дешёвые ответы на вызовы, которые ставит перед ней Запад. Благодаря этому страна, хоть её военный бюджет намного меньше американского или европейского, ни в чём не уступает партнёрам, а даже превосходит их.

«Аргументы Борисова удивляют», — считает Радзивинович. Если верить тому, что говорит вице-премьер, единичный экземпляр-прототип «Арматы» должен стоить около $4 млн, и, по сути, он дешёвый, потому что это на $2 млн дешевле базовой модели «Леопарда» или израильской «Меркавы», которую в России признавали единственной боевой машиной, сравнимой с Т-14. А хорошо оснащённый Т-90 стоит плюс-минут столько же, сколько нужно заплатить за новый российский танк, который армия себе сейчас позволить не может, объясняет он.

«Однако цена, о которой говорит Борисов, может оказаться ненастоящей. Военные эксперты, такие как Павел Фельгенгауэр, оценивали, что производимый уже в серийном порядке Т-14 будет стоить восемь миллионов долларов», — подчёркивает автор.

В свою очередь военный эксперт Руслан Пухов объяснял польскому изданию, что конструкторы нового танка старались применить в нём решения, взятые у других машин, производимых в мире. «Они что-то подсмотрели, что-то украли, но нужно время, деньги и труд, чтобы всё это сложить в одну логично функционирующую машину», — объяснил он.

Несмотря на такие опасения, повторяемые с момента парада 2015 года, 15 сентября 2015 года Олег Синенко, директор «Уралвагонзавода», где в серийном порядке должны были производиться Т-14, уверял, что до 2020 года армия будет иметь 2,3 тыс. таких машин.

Сегодня он имеет те самые 16, которые дефилировали по Красной площади. А год назад Юрий Борисов, ещё будучи замминистра обороны, заказал у «Уралвагонзавода» 200 новых-старых Т-90 и предвидел, что вооружённые силы в ближайшие несколько лет будут иметь не более 100 «Армат». «Сейчас и это оказывается нереальным», — подчёркивает Вацлав Радзивинович.

Александр Гольц, довольно уважаемый в мире военный комментатор, напомнил, что недавно тот же самый вице-премьер Борисов объявил, что многозадачный боевой истребитель Су-57 тоже не будет производиться серийно, а вооружённые силы получат лишь прототипы техники. И эту машину тоже называли чудом техники, превосходящим всё, что мир имеет на сегодняшний день. Многолетние работы над ней поглотили от 3 до $10 млрд, рассказывает автор.

А эксперт напоминает, что Россия из-за экономических неурядиц вынуждена сокращать свой военный бюджет. И даже несмотря на это, она и далее продолжает растрачивать огромные средства на проекты, с которыми не в состоянии справиться, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.