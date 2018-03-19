Polityka: вместе с Путиным россияне выбрали войну Выбрав Путина, россияне поддержали его политику, которая заключается в дальнейшей конфронтации с Западом, пишет в издании Polityka польский журналист Веслав Романовский. Он обращает внимание на то, что даже скандал с подполковником Скрипалём Кремль сумел обратить в свою пользу. Для Польши и Европы это плохая новость, ведь «опыт Крыма, Украины, Сирии, Грузии будет повторяться», считает автор. 19 марта 2018 Polityka

Polityka: Путин может рассчитывать на Трампа — и это тревожный сигнал Европе Симпатия Трампа к Путину никуда не делась, и оба президента не прочь заключить крупную международную сделку, пишет польский журналист Томаш Залевский. В издании Polityka он отмечает, что пока Трамп льстит Путину из чистой бескорыстной симпатии автократа к автократу и показывает, что российскому лидеру всё опять сойдёт с рук. 15 ноября 2017 Polityka

Polityka: армия США переживает беспрецедентный кризис и слаба как никогда Вооружённые силы США находятся в кризисе и ещё никогда со времён окончания Второй мировой войны не были настолько слабыми, как сейчас, пишет Polityka. Проблемы назрели во всех родах войск, и если вдруг в Европе разразится вооружённый конфликт, американцы не смогут эффективно защитить союзников, предупреждает автор. 18 октября 2017 Polityka

Polityka: после Путина Россия не развалится, но сильно ослабнет Проблемы России укоренились глубоко в её структуре, поэтому стабилизация внутри страны в обозримом будущем маловероятна. Более того, уход президента тоже не решит ситуацию — будет лишь хуже, заявил в интервью польскому изданию Polityka американский журналист Роберт Д. Каплан. При этом он подчеркнул, что России особо не нужно прикладывать усилий для того, чтобы Украина, которая никогда не станет частью Запада, вернулась в российскую сферу влияния. 30 декабря 2016 Polityka

Polityka: Отбив Турцию у НАТО, Путин сможет заслуженно уйти на пенсию Ни публичное унижение, которое стало следствием инцидента со сбитым Турцией бомбардировщиком, ни убийство посла в турецкой столице не смогли помешать возникновению союза по линии Москва – Анкара, пишет Лукаш Вуйчик в издании Polityka. Этот альянс потребует много крови – но если Путину удастся совершить прорыв и заставить турок порвать с НАТО, то он смело может уходить на заслуженную пенсию, уверен польский журналист. 22 декабря 2016 Polityka

Polityka: Миф о «плохой» России мешает Польше получать выгоду Политика Варшавы по отношению к Москве основана на мифах, которые мешают диалогу между странами. Как пишет издание Polityka, Польше следует продуманно и взвешенно заняться восстановлением каналов коммуникации, поскольку сотрудничество с Россией всегда приносило стране ощутимую выгоду. 3 ноября 2016 Polityka

Polityka: За Ригу не хотят умирать ни американцы, ни поляки Результаты социального опроса в странах НАТО порадовали бы президента России, пишет Polityka. Ведь ссориться с Россией еще больше не хотят ни в Европе, ни в Америке. Заступаться за Латвию или Эстонию, если нападет Россия, не готово ни одно государство альянса, отмечает польское издание. 12 июня 2015 Polityka

Польский журналист: От страха в Крыму перестали красиво одеваться Атмосфера страха, нищеты и отчаяния - таким увидел российский полуостров польский журналист Томаш Кулаковский. Из-за «российской диктатуры» люди, как выяснил автор, даже начали избегать ярких цветов в одежде. Больше всех досталось крымским татарам, которые жалуются на то, что Украина им совсем не помогает, пишет Polityka. 12 мая 2015 Polityka

Polityka: Империализм для убогих Российский империализм — опасная и творческая доктрина. На его фоне имперские устремления Украины выглядят жалким подобием и способны вызвать лишь улыбку. Тем не менее украинские националисты вполне серьезно намерены захватить земли соседних государств, в том числе Польши, пишет издание Polityka. 3 марта 2015 Polityka

Polityka: Послание Путина оказалось скучным и вполне предсказуемым Посмотрев выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием, польская журналистка решила, что в России дела обстоят хуже, чем кажется. В лицах присутствующих она разглядела мрачное настроение и хорошую мину при плохой игре. Сама же речь президента, который, по ее мнению, был лишь своей бледной тенью, показалась ей «скучной и предсказуемой». 4 декабря 2014 Polityka