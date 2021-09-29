Polityka: «зонам без ЛГБТ» не быть — для Польши европейские деньги оказались дороже

После давления и угрозы утраты миллиардных траншей из Брюсселя три польских воеводства решили отказаться от ущемления прав ЛГБТ, пишет польский журналист Кшиштоф Брунетко. В издании Polityka он обращает внимание на то, что это большой успех европейской политики, потому что убедить местные власти отказаться от «зон без ЛБГТ» представлялось очень сложной или даже невыполнимой задачей.

«Всё указывало на то, что привести к отмене закона анти-ЛГБТ как в Малопольском, так и в Свентокшиском и Подкарпатском воеводстве, будет сложно, если не невозможно. Но в итоге всё получилось», — пишет в издании Polityka польский журналист Кшиштоф Брунетко.

«Сеймик малопольского воеводства... принимает решение об отмене Декларации №1/19 Сеймика малопольского воеводства от 29 апреля 2019 года касательно сопротивления в отношении введения идеологии ЛГБТ на уровень местных органов власти», — решили члены местного совета.

Автор объясняет, что такое заключение стало результатом жёсткой позиции Европейской комиссии, которая поставила их перед простым выбором: отказаться от резолюции, содержащей дискриминационные и противоречащие принципам ЕС положения или попрощаться с обещанными ЕС деньгами, а это очень большие суммы, подчёркивает журналист. Речь шла о €33,5 млн из фонда REACT-EU на поддержку здравоохранения и небольших компаний, пострадавших в результате пандемии. Более того, на кону стояло было €2,32 млрд из так называемых Региональных программ на 2021—2027 годы, не говоря уже о ещё €1 млрд из текущего, ещё не рассчитанного до конца транша, перечисляет он.

В статье Брунетко объясняет, что такие суммы имеют решающее значение для будущего региона и самой региональной столицы Кракова. Не без причины президент города Яцек Майхровский дал понять, что не имеет ничего общего с законом. В специальном письме, адресованном Европейской комиссии, он заверил, что «Краков — это дом для всех», который также гарантирует сообществу ЛГБТ одинаковые права. Более того, жители города не заслуживают того, чтобы нести ответственность за последствия решений, в основном политического характера, принимаемых региональными органами власти и тем самым дискриминирующими ЛГБТ-сообщества. Эту позицию яро поддержали демонстрации активистов, однако спор продолжался неделями, в ходе него даже прозвучали слова о «заражении гомосексуализмом». В историю также войдёт идея о том, как можно было обвести ЕС вокруг пальца, заменив в законе «идеологию ЛГБТ» на формулировку: «неомарксистская идеология половой культуры».

Решающим в деле, однако, стало давление со стороны правительства и разговоры в кулуарах, когда несколько членов местного совета сделали выбор в пользу рационального расчёта, подчёркивает журналист. Занятно то, что они не голосовали за, а только воздержались от своего голоса, что и так привело к отмене закона. Таким образом они внесли свой вклад в решение проблемы. Теперь новая декларация лишена противоречивых формулировок. Конечно, уже звучат обвинения в том, что ценности променяли на грязные брюссельские деньги, что ЕС, в который Польша вступала в 2004 году, был другим, что это предатели, а не патриоты, что была запятнана память поляков и что вскоре они продадут Бога и Родину, перечисляет журналист.

«Так или иначе, история Малопольского, Свентокшиского и Подкарпатского воеводств наглядно показывает, что жёсткий аргумент в виде денег действителен в отношении по крайней мере некоторых лиц из лагеря власти… С партией «Право и справедливость» можно действовать только жёстко», — резюмирует в издании Polityka польский журналист Кшиштоф Брунетко.