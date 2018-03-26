Rzeczpospolita: Легница избавилась от памятника благодарности Советской армии Власти польского города Легница демонтировали памятник благодарности Советской армии, возведённый почти 70 лет назад в самом центре города, пишет Rzeczpospolita. Несмотря на призывы жителей оставить памятник как символ истории, власти города провели демонтаж в рамках так называемого закона о декоммунизации. 26 марта 2018 Rzeczpospolita

Польский политик: раз США и Германия говорят с Путиным, то и нам можно Авиакатастрофа президентского самолёта под Смоленском в 2010 году до сих пор остаётся яблоком раздора в польско-российских отношениях, заявил в эфире RMF24 президентский министр Анджей Дера. Впрочем, он не исключил возможности встречи Анджея Дуды с Владимиром Путиным. По его словам, с российским лидером ведут диалог многие сильные страны. Польша ни в чём им не уступает, а значит, не должна отставать. 23 марта 2018 RMF24

Дональд Туск: я не в настроении праздновать переизбрание Путина Председатель Европейского совета Дональд Туск, в прошлом премьер-министр Польши, объяснил журналистам, почему он всё-таки решил не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, сообщает TVN24. Политик аргументировал своё решение тем, что он «не в настроении» отмечать переизбрание главы России из-за покушения на Сергея Скрипаля. 22 марта 2018 TVN24

Radio ZET: польский чиновник предложил отобрать у России чемпионат из солидарности с Лондоном Солидарность с Великобританией в деле об отравлении экс-шпиона Скрипаля можно проявить путём бойкота чемпионата мира по футболу, либо лишив Россию права на его проведение, советует чиновник канцелярии польского кабмина Михал Дворчик. По его мнению, именно второй вариант «союзнической солидарности» сильнее всего задел бы Владимира Путина, да и всех россиян. 22 марта 2018 Radio ZET

RMF24: у посольства Украины в Варшаве сожгли портреты «вырожденцев» — Бандеры и Шухевича «С такими вырожденцами во главе, как Бандера и Шухевич, Украина стоит на краю пропасти, потому что избрание этих массовых убийц в качестве героев — это принижение собственного народа», — заявил во время демонстрации у украинского посольства глава Национального движения Роберт Винницкий. Участники акции отметили, что Украина чтит убийц и гонителей поляков, а польское правительство никак не реагирует на это безобразие. 20 марта 2018 RMF24

TVN24: победе Путина радуются только в России Несмотря на то что мировые лидеры не спешат с поздравлениями Владимиру Путину, россияне продолжают праздновать победу своего любимого президента, передаёт TVN24. Они уверены, что в «осаждённой крепости не меняют вождя», хотя не факт, что и миру легче было бы говорить с преемником Владимира Путина, ведь в Кремле полно «антизападных ястребов». 20 марта 2018 TVN24

Do Rzeczy: Варшава собирается выслать российских дипломатов из солидарности с Лондоном Согласно информации, поступившей из правительственных источников, стало известно, что в знак солидарности с Великобританией Польша может выслать российских дипломатов или применить другие виды санкций в отношении Москвы, пишет портал Do Rzeczy. 19 марта 2018 Do Rzeczy

Polityka: вместе с Путиным россияне выбрали войну Выбрав Путина, россияне поддержали его политику, которая заключается в дальнейшей конфронтации с Западом, пишет в издании Polityka польский журналист Веслав Романовский. Он обращает внимание на то, что даже скандал с подполковником Скрипалём Кремль сумел обратить в свою пользу. Для Польши и Европы это плохая новость, ведь «опыт Крыма, Украины, Сирии, Грузии будет повторяться», считает автор. 19 марта 2018 Polityka

Обозреватель Rzeczpospolita: Россия ничем не отличается от Польши, но всё время выигрывает На протяжении всей истории Россия «сгорала, как феникс, и возрождалась из пепла», и за этим феноменом, по мнению обозревателя Rzeczpospolita Богуслава Хработы, стоит «глубокое уважение к государству и рациональное отношение к его ресурсам», а также сохранение преемственности и традиций. Именно поэтому, как считает обозреватель, Россия, в отличие от Польши, «обычно выигрывает». 18 марта 2018 Rzeczpospolita

wPolityce.pl: некоторые ещё заблуждаются по поводу России, но Польша видит её насквозь В отличие от Германии, Польша прекрасно знает, что как с Россией, так и с российскими компаниями дел лучше не иметь, пишет польская журналистка Эдита Холдыньская. На портале wPolityce.pl она приводит пример «Газпрома» — опасного игрока, способного в любой момент «прикрутить газовый кран», если этого пожелают в Кремле, и списать всё на аварию. 16 марта 2018 wPolityce.pl