Польский политик: раз США и Германия говорят с Путиным, то и нам можно Авиакатастрофа президентского самолёта под Смоленском в 2010 году до сих пор остаётся яблоком раздора в польско-российских отношениях, заявил в эфире RMF24 президентский министр Анджей Дера. Впрочем, он не исключил возможности встречи Анджея Дуды с Владимиром Путиным. По его словам, с российским лидером ведут диалог многие сильные страны. Польша ни в чём им не уступает, а значит, не должна отставать. 23 марта 2018 RMF24

RMF24: у посольства Украины в Варшаве сожгли портреты «вырожденцев» — Бандеры и Шухевича «С такими вырожденцами во главе, как Бандера и Шухевич, Украина стоит на краю пропасти, потому что избрание этих массовых убийц в качестве героев — это принижение собственного народа», — заявил во время демонстрации у украинского посольства глава Национального движения Роберт Винницкий. Участники акции отметили, что Украина чтит убийц и гонителей поляков, а польское правительство никак не реагирует на это безобразие. 20 марта 2018 RMF24

RMF FM: польский МИД избавят от высококлассных дипломатов — потому что они из МГИМО Выпускники Московского государственного института международных отношений будут уволены из МИД Польши, сообщает RMF FM со ссылкой на собственные источники. Радиостанция подчёркивает, что радикальные кадровые изменения будет проводить новый министр иностранных дел Яцек Чапутович, который, в отличие от своего предшественника Витольда Ващиковкого, не боится снижения уровня подготовки дипломатов. 17 января 2018 RMF24

RMF24: в России насчитали 7 млн «невыездных» — из-за долгов и штрафов Российские власти нашли способ взыскать денежные средства с 7 млн россиян. Благодаря общей системе контроля должников ловят в аэропортах и на вокзалах и автоматически превращают в «невыездных», сообщает корреспондент RMF24 в Москве Пшемыслав Мажец. Такое нововведение находит и понимание, и возмущение среди российских граждан. 6 декабря 2017 RMF24

RMF24: «они совсем сдурели» — Лех Валенса опроверг обвинения в работе на спецслужбы Бывший лидер профсоюза «Солидарность» и экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что никогда не сотрудничал со спецслужбами Польской Народной Республики. В беседе с журналистом радиостанции RMF24 он сообщил, что все свидетельства против него подделаны, и назвал проводимую против него акцию гнусностью. 23 августа 2017 RMF24

RMF24: гражданство России предложат всем — даже полякам Решение властей России упростить получение гражданства носителями русского языка вовсе не радует россиян, так как гражданами страны смогут стать жители таких бедных стран, как Узбекистан или Таджикистан. Впервые основным оказалось не право крови, а право почвы, из-за чего стать обладателями паспорта Российской Федерации в теории смогут даже поляки, отмечает автор. Однако главная целевая аудитория получения гражданства — 4 млн уроженцев Донбасса, а также те украинцы, которые уже живут в России. 17 марта 2017 RMF24

RMF24: В отношениях с Россией Польше не хватает уважения Варшава готова подумать о возобновлении диалога с Москвой, но только на принципах взаимного уважения, заявил польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Чтобы его продемонстрировать, Россия должна вернуть обломки Ту-154М и отменить экономические санкции, отмечает глава МИД Польши. 16 ноября 2016 RMF24

RMF24: Сирийский разрыв с Россией не заставит США начать свою войну Тот факт, что США объявили о приостановке взаимодействия с Россией по вопросу прекращения огня в Сирии, вряд ли сподвигнет Вашингтон на расширение военной операции в этой стране, полагает журналист польской радиостанции RMF24 Павел Жуховский. Впрочем, для тех сирийцев, что еще не бежали за границу, российско-американский разрыв стал настоящим крушением надежд, отмечает он. 4 октября 2016 RMF24

RMF24: Поляки обвинили российских пограничников в нарочной медлительности Варшава временно приостановила режим местного приграничного передвижения с Калининградской областью из-за саммита НАТО и Всемирных дней молодежи, сообщает RMF 24. Россия ответила симметрично, после чего движение на польско-российской границе практически замерло. Многим полякам из-за медленной работы российских таможенников приходилось ждать на границе более десяти часов, отмечает издание. 4 июля 2016 RMF24

RMF24: За снос советских памятников Россия устроит Польше «антикатынь» В Катыни, где похоронены польские офицеры, расстрелянные по приказу Сталина, Россия собирается устроить выставку о «польских концлагерях», где погибли российские красноармейцы, передает RMF24. В России вновь заговорили об организации подобной экспозиции, после того как Польша объявила о намерении снести многие монументы в память о подвигах воинов Советской армии. 5 апреля 2016 RMF24