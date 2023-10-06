Пресс-секретарь польского правительства: да, Киев приостановил жалобу на нас в ВТО, но эмбарго мы не отменим

Существенного прорыва по зерновому спору с Украиной в ближайшее время ожидать не стоит, и хотя Киев делает правильные шаги, этого недостаточно, заявил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер. Одновременно в беседе с RMF24 он отметил, что Польшу время не поджимает, ведь она уже защитила свой сельскохозяйственный рынок и отменять эмбарго не собирается.

Украина приостановила свою жалобу в ВТО направленную против Польши. «В конечном счёте мы требуем отзыва жалобы, а не приостановления разбирательства. Это хороший шаг, однако недостаточный. Об отмене зернового эмбарго не может быть никакой речи», — заявил в RMF24 пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер,

На вопрос радиостанции состоятся ли переговоры с украинской стороной на следующей неделе, он ответил следующее: «На самом деле, каждую неделю проходят переговоры министра Телуса по этому вопросу, поэтому я предполагаю, что переговоры по этому вопросу также будут иметь место и на следующей неделе». «Мы состоим в постоянном диалоге с украинской стороной, но, честно говоря, я не ожидаю здесь какого-то существенного прорыва в ближайшее время, потому что это весьма сложный вопрос» — объяснил он.

Пресс-секретарь также признал, что полькой стороне в этом плане торопиться не стоит, потому что её сельскохозяйственный рынок находится в безопасности. «Наши предписания разрешают нам воспользоваться положением о безопасности и просто обезопасить наш рынок в этой области. В плане переговорного процесса, дело не обстоит таким образом, что сейчас нас поджимает время, потому что наш сельскохозяйственный рынок в настоящее время защищён», — подчеркнул Мюллер.

В беседе чиновник также прокомментировал вопрос так называемого миграционного соглашения, которое, по его мнению, нарушает безопасность не только Польши, но и всей Европы, потому что гарантирует принудительное переселение. Он уверен, что в первую очередь следует сосредоточиться на укреплении внешних границ ЕС, в том числе морской границы в Средиземном море, а не побуждать контрабандистов к переброске ещё большго количества людей на Лампедузу.