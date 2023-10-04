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Bloomberg: зерновой спор между Польшей и Украиной лишь играет на руку Путину

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Военная и экономическая поддержка, которую оказывает Польша, является незаменимой для Украины, пишет Bloomberg. Однако всё это оказалось под угрозой из-за споров вокруг экспорта украинского зерна, от чего страдают европейские фермеры. Эта ссора не выгодна никому, кроме Путина, подчёркивается в статье — и если Евросоюз не сможет урегулировать разногласия в ближайшее время, потери для всех будут только расти.
Bloomberg: зерновой спор между Польшей и Украиной лишь играет на руку Путину
AP

Огромная масса сельскохозяйственной продукции с Украины, которая наводнила Восточную Европу, ставит под угрозу работу местных фермеров и провоцирует среди них активные протесты. Чтобы урегулировать эту ситуацию, руководство Евросоюза должно принять больше мер по поддержке собственных производителей и смягчить удар — поскольку обострившийся зерновой спор между Польшей и Украиной фактически служит в интересах Кремля, пишет Bloomberg.

Военная и экономическая поддержка со стороны Польши «незаменима для защиты Украины», говорится в статье. Однако всё это оказалось под угрозой из-за того, что польское правительство настаивает на запрете экспорта украинского зерна для защиты собственных производителей — хотя эти поставки имеют крайне важное значение как для глобального рынка продовольствия, так и для украинской экономики, подчёркивает Bloomberg.

«Усугубляя разногласия среди союзников, этот спор играет непосредственно на руку Владимиру Путину. Европейским лидерам необходимо действовать быстро, чтобы решить эту проблему», — отмечается в статье.

Из-за продолжающегося конфликта Украина лишилась доступа к морским перевозкам и вынуждена использовать более медленные и более дорогие сухопутные маршруты для доставки своих важных экспортных товаров на мировые рынки, поясняет Bloomberg. Чтобы ей помочь, Евросоюз решил отменить действовавшие ранее квоты и тарифы на украинские продукты питания.

Однако нарастающий поток этой импортной продукции в страны Восточной Европы вызвал бурю негодования среди местных фермеров. В мае под давлением сразу нескольких государств Брюссель пошёл на уступки и ввёл временный запрет на продажу украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, напоминает Bloomberg.

Когда в прошлом месяце срок действия этого запрета истёк, в адрес европейских властей вновь начали поступать призывы о его продлении, однако Брюссель сопротивлялся. В результате в Польше правящая партия «Право и справедливость», которая в значительной степени опирается на поддержку сельских жителей, пообещала бросить вызов ЕС и сохранить запрет в силе, пытаясь завоевать голоса избирателей накануне предстоящих выборов. 

В результате Владимир Зеленский подал от имени Украины жалобу во Всемирную торговую организацию и поднял вопрос о том, не была ли солидарность с Украиной, о которой ранее заявляли власти Польши, просто «театром», говорится в статье. В ответ польские политики предупредили Зеленского, что такие заявления могут поставить под угрозу будущие поставки оружия на Украину.

Между тем, огромный урожай в России способствовал дальнейшему снижению мировых цен на пшеницу. Это вызывает ещё больше опасений у европейских фермеров о том, что их усилия пойдут насмарку, если Польшу вновь захлестнёт поток украинского зерна, провоцируя всё новые протесты. «Эта ссора не выгодна никому, кроме Путина», — пишет Bloomberg.

По мнению авторов статьи, решение Брюсселя о временном запрете на продажу зерна с Украины было ошибочным и не помогло урегулировать ситуацию, поскольку эта торговля имеет решающее значение для финансирования киевских властей: «Евросоюз был прав, стремясь снять введённый пятью странами запрет на импорт, который не только нанес ущерб Киеву, но и нарушил принципы общего рынка».

В то же время Брюсселю необходимо учитывать, что стремление поддержать Украину должно быть сбалансировано с учётом интересов всех стран, входящих в Евросоюз, подчёркивается в статье. И жёсткая ответная реакция Польши свидетельствует о том, насколько трудной будет эта задача.

На этой неделе власти Польши и Украины договорились перенести пограничный контроль украинского зерна, проходящего транзитом через польскую территорию, в литовский порт Клайпеда, в надежде, что это поможет снизить напряжённость. Однако более серьёзные проблемы по-прежнему остаются неурегулированными, говорится в статье.

Как полагают авторы, у Брюсселя в краткосрочной перспективе нет иного выбора, кроме как предоставить ещё больше прямых адресных субсидий европейским фермерам, терпящим убытки от потока украинского импорта. Урегулировать это должна помочь и система экспортного лицензирования, предусмотренная Европейской комиссией в рамках соглашения, которое Словакия заключила с Украиной.

Однако предстоит ещё провести серьёзную работу для гарантии того, чтобы такие механизмы не нарушались под влиянием бюрократии и коррупции, предупреждает Bloomberg. В долгосрочной же перспективе Европе необходимо вкладывать больше инвестиций, чтобы помочь Польше и другим странам модернизировать их отстающие транспортные и складские мощности, рекомендуют авторы статьи. 

Это помогло бы устранить ряд проблем с производственными мощностями, от которых пострадали европейские фермеры, а также позволит подготовиться к увеличению будущих торговых потоков по мере расширения Евросоюза, рекомендует Bloomberg. Кроме того, по мнению авторов, Польша не должна забывать, что оказание поддержки Киеву «служит её собственным интересам» в сфере экономики и безопасности.

Учитывая «огромную важность», которую играет политика Польши для защиты Украины и для гарантии европейской безопасности, быстрое дипломатическое урегулирование этого зернового спора гораздо предпочтительнее, чем ссоры и угрозы судебных разбирательств, подчёркивается в статье. И хотя цена такого урегулирования для кого-то может оказаться высокой, потери будут только больше, если союзники не смогут договориться и продолжат действовать в диаметрально противоположных направлениях, заключает Bloomberg.

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Bloomberg США Северная Америка
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