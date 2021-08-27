Квасьневский: смена политики Запада в отношении России таит в себе угрозы для Украины и Польши

Вместе с уходом Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, представители немецкого бизнеса вместе с США без помех начнут налаживать отношения с всё более значимой на мировой арене как в политическом, так и в экономическом плане Россией, уверен бывший президент Польши Александр Квасьневский. По его мнению, дело может дойти даже до исчезновения темы Крыма из международной повестки и отмены санкций 2014 года, сообщает Bankier.