Квасьневский: смена политики Запада в отношении России таит в себе угрозы для Украины и Польши

Вместе с уходом Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, представители немецкого бизнеса вместе с США без помех начнут налаживать отношения с всё более значимой на мировой арене как в политическом, так и в экономическом плане Россией, уверен бывший президент Польши Александр Квасьневский. По его мнению, дело может дойти даже до исчезновения темы Крыма из международной повестки и отмены санкций 2014 года, сообщает Bankier.

«Большинство представителей немецкой промышленности и политиков выступают против ужесточения отношений с Россией», — заявил в ходе экономического форума Польша — Украина Александр Квасьневский. По мнению бывшего президента Польши, наступает поворотный момент в мировой экономической политике, ведь даже США стремятся к укреплению своих отношений с Кремлём, пишет Bankier.

В ходе форума экс-глава польского государства назвал две реальные угрозы, нависающие над Украиной, но также и в некоторой степени над Польшей. Во-первых, это смена политики США. «Демократы хотят улучшить отношения с Россией, чтобы она встала на их сторону в соперничестве с Китаем», — пояснил он. По мнению Квасьневского, это очень опасно для Украины, ведь тема Крыма может просто-напросто исчезнуть, как и санкции, введённые в отношении России в 2014 году.

Вторая угроза, которая отразится на Польше, заключается в изменении позиции канцлера Германии. «Мы не знаем, кто это будет, но это уже будет не Ангела Меркель», — посетовал он. Квасьневский уверен, что именно она была тем единственным политиком, который мог убедить немцев ввести санкции в отношении России. Никто не хочет терять такой важный с экономической точки зрения рынок, как Россия. И это становится всё более отчётливым и понятным.

Более того, бывший польский лидер обратил внимание на то, что в политическом плане Кремль рассматривает Украину в качестве неотъемлемой части России, а перед Владимиром Путиным всегда будет стоять цель вновь включить Украину в сферу влияния России, резюмирует Bankier.