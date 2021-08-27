Вице-премьер Польши: вслед за Латвией и Литвой мы стали жертвами «гибридной войны Лукашенко»

Гибридная приграничная война, которую Белоруссия объявила сначала Литве и Латвии, а сейчас Польше, ведётся в интересах Москвы, заявил вице-премьер Польши Яцек Сащин. С помощью дестабилизации соседей Россия пытается вернуть себе имперское влияние в восточной части Европы, пояснил свою мысль польский политик.

«Мы действительно имеем дело с провокацией со стороны режима Лукашенко, это гибридная война, цель которой заключается в проталкивании беженцев в соседние страны, в страны ЕС, страны НАТО. Мы вовсе не первыми стали жертвами этой агрессии — до этого была Литва, Латвия. Сегодня имеет место попытка добиться того же эффекта в отношении Польши», — заявил TVP Info вице-премьер Польши Яцек Сащин. Он считает, что поляки выступают свидетелями дестабилизации ситуации в этих странах, которую именно в интересах России и проводит Лукашенко. «Россия — это та страна, которая стремится путём дестабилизации своих соседей достичь своих политических целей и вернуть своё имперское влияние в нашей части Европы», — подчеркнул он.

В беседе с телеканалом вице-премьер также выразил своё недовольство поведением польской оппозиции. «Мы выступаем свидетелями какого-то безумия (…) Это своего рода закольцовывание, которое проявляется в этом полном отрицании любых шагов польского правительства, защиты польских интересов. Именно это привело сегодня польскую оппозицию к лагерю Путина и Лукашенко. Это тот путь, который оппозиция прошла в последние месяцы и годы», — посетовал он. Сащин предпочёл бы иметь дело с «ответственной проправительственной оппозицией», которая по таким вопросам как защита польских границ, несмотря на все разногласия, была бы в состоянии выступить на стороне правительства. При этом Сащин уверил своих сограждан в том, что в настоящий момент, будучи сильной и обладая соответствующим военным потенциалом, власть в состоянии обеспечить безопасность как польских границ, так и жителей страны, а также устранить появляющиеся на пути угрозы.

«В настоящий момент мы не ожидаем каких-либо практических действий от наших союзников. Я надеюсь на то, что в будущем эта гибридная агрессия с Востока не увеличится в своём масштабе», — подчеркнул вице-премьер. Он в очередной раз заверил, что при помощи всех законных средств правительство сможет защитить интересы Польши, её безопасность и безопансость своих граждан. «Мы выступаем гарантом этой безопасности, и так будет и впредь», — добавил он.