Вице-премьер Польши: вслед за Латвией и Литвой мы стали жертвами «гибридной войны Лукашенко»
«Мы действительно имеем дело с провокацией со стороны режима Лукашенко, это гибридная война, цель которой заключается в проталкивании беженцев в соседние страны, в страны ЕС, страны НАТО. Мы вовсе не первыми стали жертвами этой агрессии — до этого была Литва, Латвия. Сегодня имеет место попытка добиться того же эффекта в отношении Польши», — заявил TVP Info вице-премьер Польши Яцек Сащин. Он считает, что поляки выступают свидетелями дестабилизации ситуации в этих странах, которую именно в интересах России и проводит Лукашенко. «Россия — это та страна, которая стремится путём дестабилизации своих соседей достичь своих политических целей и вернуть своё имперское влияние в нашей части Европы», — подчеркнул он.
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