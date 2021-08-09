Onet: Польша просчиталась, положившись на скорый крах Лукашенко

После президентских выборов 2020 года именно Польша из всех стран ЕС решилась проводить самую жёсткую политику по отношению к Минску, рассчитывая на его скоропостижный крах, пишет польский аналитик Витольд Юращ. На портале Onet он обращает внимание на то, что это было своего рода «геополитическим самоубийством» Варшавы, бенефициарами которого стала не только Москва, но и Вильнюс.

Год тому назад в Белоруссии состоялись президентские выборы, результаты экзитпола которых насчитывали 79,7% в пользу Александра Лукашенко. Именно эта цифра стала искрой, которая разожгла массовые протесты, впоследствии подавленные. В результате сегодняшнюю ситуацию в Белоруссии можно приравнять к самым жестоким моментам военного положения в Польше, пишет на портале Onet польский аналитик Витольд Юращ.

Он подчёркивает, что в официальный результат выборов — более 80% — просто-напросто никто не мог поверить. Один из активистов белорусской оппозиции сказал в интервью Onet, что если бы результат был чуть больше 50% и Лукашенко победил бы во втором туре, всё могло бы сложиться иначе.

Юращ напоминает, что уже за несколько месяцев до выборов стало понятно, что Александр Лукашенко потерял связь с настроениями в обществе, которая на протяжении долгих лет была его главной силой. Белорусский лидер стоит во главе страны с 1994 года и продолжает по-прежнему следовать советской риторике, которая уже совершенно не отвечает современности. Поэтому стало также очевидным и то, что Лукашенко, в отличие от некоторых мировых политиков, не обладает талантом обновления своего имиджа, создания новой повестки и непрестанного сохранения роли народного трибуна.

Автор полагает, что Лукашенко не заметил, что во время его правления выросло новое поколение, которое ожидало от него другого послания, а также расширения, а не сужения своей свободы. Более того, существенную роль дискредитации Лукашенко аналитик связывает с расторжением с белорусами так называемого общественного договора, в рамках которого в обмен за отсутствие свободы общество получило относительно высокий уровень жизни, особенно по сравнению с городами России и Украины. Этому поспособствовали растущее давление со стороны России, сокращение субсидий и отсутствие экономических реформ, вследствие чего «режим» в Минске больше не смог выполнять условия этого договора.

Витольд Юращ также обращает внимание на пренебрежение со стороны белорусского президента в отношении пандемии коронавируса, перед лицом которой он вовсе не проявил себя как «батька», заботящийся о «простых людях». «С этой точки зрения игнорирование COVID-19 было полным самоубийством. Оказалось, что отца нации особо не волнует никто и ничто, кроме своей власти. Следовательно, несмотря на то что Лукашенко удалось справиться с протестами, как политик он уже списан со счетов. Вероятность того, что ему удастся восстановить авторитет, которым он когда-то пользовался среди граждан, ничтожна…», — считает он.

Эпизод с перехватом самолёта Ryanair с Романом Протасевичем на борту аналитик называет актом пиратства и свидетельством того, что Лукашенко полностью игнорирует мнение Запада на собственный счёт и пренебрегает возможностью возвращения в будущем к политике балансирования между Россией и Западом. Он также напоминает о закрытии портала tut.by. «Режим Лукашенко всё сильнее напоминает военную хунту. В связи с этим на данный момент перспектив оттепели практически нет», — добавляет эксперт.

В статье он отмечает, что бенефициаром такого положения, естественно, выступает Россия, ведь из-за изоляции режима Лукашенко Белоруссия всё сильнее становится зависима от Москвы. Сценарии, при которых белорусское правительство умиротворяло протесты, тем самым всё сильнее попадая в объятия России, год назад в лучшем случае игнорировались, а в большинстве случаев вызывали открытую враждебность со стороны тех, кто консультировал польское правительство в плане политического курса в отношении Белоруссии. Рассуждения на тему того, не является ли нынешняя белорусская оппозиция продуктом Москвы, тоже не принимали во внимание.

«Более того, парадокс польской политики в отношении Белоруссии заключается в том, что прозападная оппозиция была поддержана, когда эта поддержка ничего не могла сделать, потому что Лукашенко был действительно популярен, и эта поддержка прекратилась именно тогда, когда его популярность в обществе стала падать», — добавляет он.

Почти все в Польше предсказывали неминуемый «крах режима», когда уже было понятно, что он выживет. Варшава не уловила суть крепкого и стабильного «режима Александра Лукашенко», который, в отличие от «режима Путина или Януковича», обеспечивает хорошую жизнь не только ближайшим соратникам лидера, но и сотням тысяч госслужащих на руководящих позициях. Тем временем Польша уже долгие годы не только игнорировала, но и явно смотрела с отвращением на белорусскую номенклатуру и белорусский бизнес.

Витольд Юращ считает, что белорусы, протестовавшие против «режима Лукашенко», безусловно, заслуживают уважения, потому что они рисковали не только своей карьерой, свободой и здоровьем, но иногда и жизнью. «Однако это не меняет того факта, что смешение реальности с романтическими представлениями имело массовый характер в нашей стране. Следовательно, польские власти действовали, руководствуясь совершенно ложным прогнозом развития ситуации», — напоминает эксперт.

«Польша из всех стран ЕС решилась проводить самую жёсткую политику по отношению к режиму в Минске. В результате, когда были арестованы лидеры польского меньшинства, у Польши не оказалось по сути никаких инструментов, чтобы их вытащить из этих тюрем», — сетует он.

Сделав ставку на жёсткий курс, Польша проиграла также и Литве звание столицы белорусской оппозиции, и дело здесь не в расстоянии. Варшава перестала быть штаб-квартирой белорусских оппозиционеров и поддерживающих их неправительственных организаций. Более того, Белоруссия оказывается во всё более крепких объятиях России.

И это ужасная новость для Польши, негодует польский эксперт. Перспектива появления российской армии прямо на границе с Польшей, а не в нескольких сотнях километров от неё, становится всё более реальной. И даже эту угрозу польские власти предпочитают игнорировать. Возможное размещение российской армии в Белоруссии автоматически ухудшило бы геополитическое положение Украины, бьёт тревогу Юращ.

По его мнению, сам факт пренебрежения Польшей военных аспектов доказывает то, что она на самом деле только делает вид, что серьёзно относится к своей безопасности.

«Наша восточная политика — это не более чем несколько хорошо выученных пустых лозунгов, общий план, не представляющий какой-либо ценности, выводы, за которыми не следуют действия, парализованный МИД, слабая разведка и отсутствие дипломатии, потому она начинается там, где начинается игра, а заканчивается там, где игра уже считается аморальной», — разъясняет эксперт. Он считает, что на примере Белоруссии можно подвести итог 30 лет восточной политики Польши, который будет катастрофическим.

«Единственный шанс, что мы однажды не проснёмся вместе с 1-й гвардейской танковой армией России чуть более чем в 200 километрах от Варшавы, состоит в том, что это не будет в интересах наших союзников», — иронизирует автор. По его мнению, они предпочитают защитить поляков при помощи 5 тыс. солдат, разместив их заблаговременно на польской территории, нежели при помощи 10—20 тыс. в случае агрессии России.