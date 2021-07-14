Мир изменился, надавить на Россию и Белоруссию не получится – ОНТ о встрече Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии встретились в Санкт-Петербурге, где обсудили как сотрудничество в области безопасности, так и вопросы экономики. Как передаёт белорусский телеканал ОНТ, они заверили, что оказать давление на их страны не получится.

Безопасность граждан, совместное противостояние санкционному давлению и перспективы сотрудничества обсуждают в Санкт-Петербурге президенты Белоруссии и России. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась на южном берегу Финского залива в Константиновском дворце.

О ней лидеры договорились во время телефонного разговора 1 июля. Это уже сложившаяся практика регулярных встреч двух президентов для обсуждения актуальных вопросов.

Александр Лукашенко отметил: сегодня в непростой экономической обстановке Белоруссии удаётся справляться с трудностями именно благодаря тому, что экономика страны во многом завязана на сотрудничество с Россией.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Мы выдержим, но главное, как я вижу сейчас, да и вы тоже, — это безопасность наших государств. Этому надо всё внимание уделять. Как бы они нас ни убаюкивали, мы видим, что поступили в своё время правильно, уделяя внимание обороне нашего государства и безопасности.

Я тоже вам многое расскажу, что происходит. Динамика бешеная, каждый день что-то меняется. И самое главное, если в общем говорить, Владимир Владимирович, они перешли… Мы и тогда с вами обсуждали – какой следующий будет этап в Белоруссии этой так называемой цветной революции или мятежа? С мятежа всё началось.

Они перешли к индивидуальному террору. Это уже я информирую вас по некоторым вопросам. И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор. Против тех людей, которые говорили откровенно. Против тех людей, которые выступали за государство и государственность. Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жильё депутатов, я имею в виду одного из лидеров, из депутатов крупной партии, когда дети дома. Понимаете, дети дома. Пытаются надавить, запугать!

Но я думаю, это дело времени, мы всех их вычислим, найдём и привлечём к ответственности, притом в серьёзной форме. Но всё равно, Владимир Владимирович, это для нас не катастрофа. Террор этот и прочее — мы справимся. Главное — это экономика.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Товарооборот в прошлом году, мы с вами это уже обсуждали, немножко припал из-за коронавирусной инфекции, где-то на 17 процентов. В этом году за первые четыре-пять месяцев он значительно вырос, на 37 с лишним процентов. Это хороший показатель.

Надо сказать, что, несмотря на коронавирус, на другие инфекции, в том числе связанные с внешними вызовами, я имею в виду санкционные всякие события, республика обслуживает все кредиты. Более того, мне только что пресса доложила, на два с половиной процента сократился внешний долг Республики Беларусь, на 1,5 миллиарда. То есть, в этом смысле Белоруссия — надёжный и стабильный партнёр.

Также Александр Лукашенко отметил, что монополизировать международную повестку и надавить на Белоруссию и Россию у коллективного Запада не получится. Мир изменился, и это следует принять.

Дата выхода в эфир 13 июля 2021 года.