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Euronews: Литва объявила ЧП из-за рекордного притока мигрантов из Белоруссии — ЕС винит Лукашенко
За последнее время из Белоруссии в Литву проникло рекордное число нелегальных мигрантов. Евросоюз усматривает в этом злой политический умысел и обвиняет президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ещё весной пригрозил ослабить контроль за нелегальной миграцией в ответ на давление со стороны ЕС, передаёт Euronews.

На фоне растущей напряжённости между Евросоюзом и Белоруссией Литва объявила чрезвычайное положение из-за рекордного притока мигрантов — 160 из них проникли в балтийскую республику из соседней Белоруссии только за последние 24 часа и были задержаны пограничниками. Это самый высокий суточный показатель за последние шесть месяцев. 

А общее число задержанных с начала января достигло 1098 — что более чем в 12 раз больше, чем в предыдущем году. В Вильнюсе преполагают, что белорусские власти закрывают глаза или даже поддерживают переправку нелегалов до границы из аэропорта Минска, который принимает несколько еженедельных рейсов из Ирака и Турции. 

ВИДАС МАКАИТИС, замначальника пограничной службы Литвы: Нас беспокоит растущий день ото дня поток мигрантов. Это создаёт проблемы для государства и пограничных служб.

В Пабраде, который долгое время был основным местом размещения мигрантов в Литве, в июне был построен дополнительный палаточный городок, чтобы принять до 1000 человек. Но он быстро заполняется. Евросоюз обещает помочь Вильнюсу справиться с возросшим миграционным потоком. 

«Налицо явный пример политически мотивированных действий. Европейская комиссия и Европейский союз будут рядом с Ливтой в эти трудные времена», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщив, что на помощь литовским коллегам направлены сотрудники пограничного агентства Евросоюза Frontex. 

В конце мая белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с давлением на него со стороны Евросоюза после инцидента с самолетом Ryanair. 

Дата выхода в эфир 04 июля 2021 года. 

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источник
Euronews Франция Европа
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