Das Erste: страны Запада усилили санкционное давление на Минск

Страны ЕС, а также США, Великобритания и Канада согласовали новый пакет санкций против Белоруссии, сообщает Das Erste. В санкционном списке ЕС оказалось 166 человек и 15 белорусских организаций. Кроме того, Брюссель анонсировал масштабные экономические санкции: их принятие ожидается в четверг, на саммите ЕС.
ЕС, США, Великобритания и Канада согласовали новые санкции против Белоруссии, сообщает Das Erste. Кроме того, в ЕС ввели персональные штрафные меры в отношении ряда белорусских государственных деятелей.
«Мы едины в нашем серьёзном беспокойстве по поводу продолжающихся нарушений прав человека, основных свобод и международного права со стороны режима Лукашенко», — приводит издание отрывок из совместного заявления стран ЕС, Канады, США и Великобритании.
Всего в санкционном списке ЕС оказалось 166 человек и 15 организаций из Белоруссии, сообщает Das Erste. Кроме того, министры иностранных дел ЕС обсудили экономические санкции: ожидается, что их согласуют на саммите ЕС в Брюсселе, который состоится в четверг. По словам верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля, эти штрафные меры «сильно ударят по экономике Белоруссии».
Изначально в целесообразности санкций против Белоруссии сомневалась Австрия, однако в итоге Вена также примкнула к общему решению, пишет издание. Как отмечает Das Erste, санкционный список одобрила один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская, заявившая, что «это весьма сильный санкционный список». Она также приветствовала штрафные меры со стороны США, Канады и Великобритании.
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