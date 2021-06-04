Дональд Туск: никто не хочет помочь Белоруссии кроме ЕС и, немного, США

Лукашенко, Россия Путина и безразличие остального мира — вот главные вызовы для сегодняшней Белоруссии, уверен бывший глава Европейского Совета Дональд Туск. В интервью ТVN24 он рассказал, что сам давно сотрудничает с белорусской оппозицией. По его словам, лишь ЕС и США небезразлична судьба белорусов, но возможности у Брюсселя очень ограничены.
«Я много лет сотрудничаю с белорусской оппозицией со стороны ЕС. Это сложное дело, ни у кого нет ключа к разрешению ситуации, никто не пойдет воевать в прямом смысле этого слова», — прокомментировал в беседе с TVN24 сегодняшнюю ситуацию в Белорусии и реакцию ЕС Дональд Туск
Бывший глава Европейского совета рассказал, что недавно у него была возможность поговорить в течении нескольких часов с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Туск объясняет, что белорусы не обвиняют ЕС в том, что он недостаточно делает. «В целом говоря, если кто-то хочет как-то помочь, так это Европейский союз и сейчас благодаря перемене в Вашингтоне немного США. Больше никто», — констатировал политик.
«Конечно, можно сказать, что кто-то должен больше рисковать, жертвовать. Но мы знаем, что такое ЕС. Это не армия, это не римские легионы», — добавил он.
В интервью Туск прямо заявил, что проблема Белоруссии, белорусской оппозиции и граждан не в ЕС. «Проблема в Лукашенко, России Путина и безразличии мира, потому что ЕС как раз не безразличен», — резюмировал он.
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