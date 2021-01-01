Польский аналитик: в 2021м Лукашенко не подаст в отставку, а Запад останется для России врагом
Polskie Radio пообщалось с аналитиком Гжегожем Кучиньским, который рассказал о своих прогнозах на будущий год. В первую очередь эксперт заострил своё внимание на Белоруссии, которая находится по соседству с Польшей.
Кучиньский не считает сценарий ухода Лукашенко в 2021 году вероятным. По его мнению, в предыдущие годы белорусский президент научился лавировать между Западом и Россией, а сейчас учится лавировать между давлением улицы и давлением Путина. Однако российский президент, который поддержал Лукашенко в ключевой момент в середине августа, стал заложником ситуации.
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