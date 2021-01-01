Польский аналитик: в 2021м Лукашенко не подаст в отставку, а Запад останется для России врагом

Польский аналитик Гжегож Кучиньский поделился своими прогнозами относительно наступающего года с журналистами Polskie Radio. В первую очередь, эксперт рассказал, как будет развиваться ситуация в России и Белоруссии. По мнению Кучиньского, ни в Москве, ни в Минске не будет кардинальных перемен.

Polskie Radio пообщалось с аналитиком Гжегожем Кучиньским, который рассказал о своих прогнозах на будущий год. В первую очередь эксперт заострил своё внимание на Белоруссии, которая находится по соседству с Польшей.

Кучиньский не считает сценарий ухода Лукашенко в 2021 году вероятным. По его мнению, в предыдущие годы белорусский президент научился лавировать между Западом и Россией, а сейчас учится лавировать между давлением улицы и давлением Путина. Однако российский президент, который поддержал Лукашенко в ключевой момент в середине августа, стал заложником ситуации.

«Тот может запугивать Москву тем, что без него Белоруссию ждут хаос и революция. Приоритет для Кремля — это поддержание там стабильной политической обстановки, позволяющей сохранить российские экономические, политические и военные влияния. Однако не стоит думать, что Москва станет защищать Лукашенко всеми силами, белорусский плацдарм она может сохранить и без него. Кремль будет не столько поддерживать Лукашенко, сколько пытаться сохранить доминирующую роль пророссийского лагеря», — считает эксперт.

Кучиньский также рассказал журналистам и о своём прогнозе относительно России. По его мнению, как и в Белоруссии, российский президент вряд ли подаст в отставку, как прогнозируют некоторые российские СМИ. Однако даже если вдруг Владимир Путин не будет президентом, ситуация в России в корне не изменится, поскольку россияне видят в Западе врага.

«Если говорить о преемнике Путина, то я своего мнения не изменил: после его ухода демократии в России не появится, по крайней мере сразу. Его сменит человек такого же формата в плане взглядов или даже кто-то более «черносотенный», то есть стоящий на радикальных националистических и империалистических позициях, враждебно настроенный в отношении Запада и демократии. При Путине российское общество радикализировалось. Россияне в значительной степени настроены на войну, видят в Западе врага. Прозападному демократу сложно было бы управлять такими людьми», — рассказал Кучиньский.