NewsOne
Экс-глава СБУ: за всю историю ни одна страна не повысила безопасность США так, как Украина
Ни одна страна не повысила безопасность США так, как это сделала Украина, заявил в эфире телеканала NewsOne экс-глава Службы безопасности Украины. Это случилось благодаря тому, что Киев «отдал третий ядерный потенциал в мире», отметил Игорь Смешко.
NewsOne: вице-премьер-министр Украины предложил заносить в реестр украинских артистов, выступающих в России
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко намерен законодательно урегулировать ситуацию с выступлениями украинских артистов на территории России, сообщает NewsOne, ссылаясь на пресс-службу украинского политика. В новом законе Кириленко предлагает обязать украинских артистов уведомлять СБУ о запланированных в России концертах. Украинский политик также намерен создать «специальный государственный реестр исполнителей», осуществляющих свою деятельность на территории России.
NewsOne: МИД Украины попросил украинцев воздержаться от поездок в Россию
Департамент консульской службы МИД Украины заявил, что путешествие украинцев в Россию — «нередко билет в один конец», сообщает NewsOne. В украинском внешнеполитическом ведомстве граждан страны попросили воздержаться от поездок в соседнее государство, отмечается в статье.
NewsOne: украинский депутат предложил Саакашвили съесть галстук
Между экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и украинским депутатом Вадимом Рабиновичем в эфире канала NewsOne произошла «словесная перепалка». Завершилась она, как отмечается в статье, тем, что парламентарий протянул Саакашвили свой галстук и предложил его съесть.
Харьковчанин в эфире украинского ТВ развеял мифы об «агрессоре»
Житель одного из сёл в Харьковской области, дозвонившись в эфир украинского телеканала NewsOne, своими вопросами поставил ведущего в тупик. В частности, мужчина поинтересовался, почему Украина считает Россию агрессором, хотя Москва заботится о жителях Крыма, в то время как Киев только говорит о том, что полуостров — это Украина.
Кравчук: СССР разрушили украинцы, проголосовавшие за независимость
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что главным разрушителем СССР можно считать украинский народ, который проголосовал на референдуме за независимость страны и выход из состава Советского Союза. Кравчук также подчеркнул, что за все эти годы Россия никогда не хотела Украине добра и пыталась удержать ее в своей сфере влияния, поэтому украинцам надо продолжать отстаивать свою самостоятельность, сообщает NewsOne.
NewsOne: Савченко раскрыла коррупцию в минобороны Украины
В интервью телеканалу NewsOne народный депутат Надежда Савченко рассказала о результатах своего расследования в отношении закупок минобороны. В частности, она выявила факты незаконного использования земель ведомства и закупок для армии вещей ненадлежащего качества.