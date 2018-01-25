Экс-глава СБУ: за всю историю ни одна страна не повысила безопасность США так, как Украина Ни одна страна не повысила безопасность США так, как это сделала Украина, заявил в эфире телеканала NewsOne экс-глава Службы безопасности Украины. Это случилось благодаря тому, что Киев «отдал третий ядерный потенциал в мире», отметил Игорь Смешко. 25 января 2018 NewsOne

NewsOne: вице-премьер-министр Украины предложил заносить в реестр украинских артистов, выступающих в России Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко намерен законодательно урегулировать ситуацию с выступлениями украинских артистов на территории России, сообщает NewsOne, ссылаясь на пресс-службу украинского политика. В новом законе Кириленко предлагает обязать украинских артистов уведомлять СБУ о запланированных в России концертах. Украинский политик также намерен создать «специальный государственный реестр исполнителей», осуществляющих свою деятельность на территории России. 13 января 2018 NewsOne

NewsOne: МИД Украины попросил украинцев воздержаться от поездок в Россию Департамент консульской службы МИД Украины заявил, что путешествие украинцев в Россию — «нередко билет в один конец», сообщает NewsOne. В украинском внешнеполитическом ведомстве граждан страны попросили воздержаться от поездок в соседнее государство, отмечается в статье. 5 января 2018 NewsOne

NewsOne: украинский депутат предложил Саакашвили съесть галстук Между экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и украинским депутатом Вадимом Рабиновичем в эфире канала NewsOne произошла «словесная перепалка». Завершилась она, как отмечается в статье, тем, что парламентарий протянул Саакашвили свой галстук и предложил его съесть. 17 ноября 2017 NewsOne

Харьковчанин в эфире украинского ТВ развеял мифы об «агрессоре» Житель одного из сёл в Харьковской области, дозвонившись в эфир украинского телеканала NewsOne, своими вопросами поставил ведущего в тупик. В частности, мужчина поинтересовался, почему Украина считает Россию агрессором, хотя Москва заботится о жителях Крыма, в то время как Киев только говорит о том, что полуостров — это Украина. 27 января 2017 NewsOne

Кравчук: СССР разрушили украинцы, проголосовавшие за независимость Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что главным разрушителем СССР можно считать украинский народ, который проголосовал на референдуме за независимость страны и выход из состава Советского Союза. Кравчук также подчеркнул, что за все эти годы Россия никогда не хотела Украине добра и пыталась удержать ее в своей сфере влияния, поэтому украинцам надо продолжать отстаивать свою самостоятельность, сообщает NewsOne. 22 августа 2016 NewsOne