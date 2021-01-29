NewsOne: Зеленский утвердил решение об очередных санкциях против России

Владимир Зеленский подписал указ о введении очередных персональных санкций против российских юридических и физических лиц. Как передаёт NewsOne, теперь украинский кабинет министров вместе со Службой безопасности и Нацбанком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности новых ограничений, а МИД обязан проинформировать партнёров из ЕС, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.
Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против юридических и физических лиц России. Как передаёт NewsOne, соответствующий указ опубликовала пресс-служба офиса украинского президента.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 «О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введённого в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т» (добавляется, тайно, без абзацев 14, 15, 16 — несекретно)», — говорится в тексте указа.
Контроль за выполнением решения СНБО возложили на его секретаря Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как отмечает украинский канал, сам санкционный список на сайте не опубликовали. При этом одно из решений СНБО засекречено.
Кабмин вместе со Службой безопасности и Нацбанком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности новых санкций, а МИД обязан проинформировать партнёров из ЕС, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.
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