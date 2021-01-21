112: Зеленский пригласил Джо Байдена в Киев

Владимир Зеленский пригласил 46-го президента США Джо Байдена в Киев. Как передаёт «112 Украина», украинский президент в Twitter выразил уверенность в том, что отношения между странами улучшатся.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил 46-го президента США Джо Байдена в Киев и выразил уверенность в том, что отношения между странами улучшатся. Как передаёт «112 Украина», об этом украинский президент написал в Twitter.
«Наблюдая за инаугурацией нового президента США в новом офисе на улице Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена во всем известном Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся», — написал Зеленский.
Как напоминает канал, 20 января 46-й президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден вступил в должность. Байден принёс клятву президента во время церемонии инаугурации в Вашингтоне.
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