112: Зеленский пригласил Джо Байдена в Киев

Владимир Зеленский пригласил 46-го президента США Джо Байдена в Киев. Как передаёт «112 Украина», украинский президент в Twitter выразил уверенность в том, что отношения между странами улучшатся.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил 46-го президента США Джо Байдена в Киев и выразил уверенность в том, что отношения между странами улучшатся. Как передаёт «112 Украина», об этом украинский президент написал в Twitter.

«Наблюдая за инаугурацией нового президента США в новом офисе на улице Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена во всем известном Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся», — написал Зеленский.

Как напоминает канал, 20 января 46-й президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден вступил в должность. Байден принёс клятву президента во время церемонии инаугурации в Вашингтоне.