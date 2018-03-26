DLF: немецкий политик призвал Запад ввести новые санкции против России за Украину, Сирию и «кибервойну» Западу необходимо дать России «чёткий ответ» в связи с «вмешательством Москвы в войну на Украине и в Сирии, аннексию Крыма и кибервойну», заявил экс-глава Фонда Генриха Бёлля Ральф Фюкс. Бойкот России маловероятен, однако российская элита может «очень чувствительно» отреагировать на санкции, подчеркнул политик. 26 марта 2018 Deutschlandfunk

DLF: посол Украины попросил ЕС забыть «абсурдную идею» и не предавать Украину Идея вице-президента ФРГ сделать первый шаг навстречу Москве в вопросе западных санкций «абсурдна и опасна для европейской безопасности», заявил в интервью Deutschlandfunk посол Украины в Германии Андрей Мельник. Если ЕС отменит штрафные меры, то это будет предательством и ударом ножом в спину украинцам — «жертвам агрессии России», констатировал дипломат. 25 марта 2018 Deutschlandfunk

Deutschlandfunk: Меркель и Макрон выступят единым фронтом в торговой войне с США Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сообща выступили против американских пошлин, сообщает Deutschlandfunk. Оба политика призвали Европу к объединению и борьбе против протекционизма. 23 марта 2018 Deutschlandfunk

DLF: арест и судебный процесс станут новым этапом политической карьеры Савченко Депутата Надежду Савченко лишили неприкосновенности и задержали по обвинению в планировании государственного переворота, сообщает Deutschlandfunk. Многие украинцы, однако, не доверяют властям и по-прежнему считают её героем, который подарил им «маленькую победу» над Россией. И уж тем более это не конец карьеры бывшей лётчицы в политике: для народной избранницы зал суда определённо станет новой «политической сценой», убеждён автор статьи Флориан Келлерман. 23 марта 2018 Deutschlandfunk

Словацкий евродепутат: не стоит делать из России пугало ради быстрого расширения ЕС Евросоюз намерен в будущем принять в свой состав шесть государств с запада Балкан, однако пока для этого ещё слишком рано, уверен словацкий депутат Европарламента Рихард Сулик. В интервью Deutschlandfunk он подчеркнул, что момент для расширения ЕС сейчас неподходящий: Европе надо разобраться с нерешёнными проблемами. А потому не стоит делать пугало из России только для того, чтобы ускорить принятие Балканских стран в ЕС. 7 февраля 2018 Deutschlandfunk

Грибаускайте: «Искандеры» угрожают половине столиц Европы Российские ракеты «Искандер», находящиеся в Калининградской области, представляют «угрозу половине столиц Европы», заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Как сообщает Deutschlandfunk, политик также похвалила батальон НАТО в Литве, который «эффективно» выполняет задачу по «устрашению России». 6 февраля 2018 Deutschlandfunk

Deutschlandfunk: оправдательный приговор русским олимпийцам сильно разочаровал главу МОК Президент Международного олимпийского комитета раскритиковал Спортивный арбитражный суд за оправдательный приговор 28 российским атлетам, сообщает Deutschlandfunk. «Это решение нас сильно разочаровало и удивило», — заявил Томас Бах на пресс-конференции в южнокорейском Пхёнчхане. 4 февраля 2018 Deutschlandfunk

Deutschlandfunk: пьющей Литве не понравилась «алкогольная цензура» В Литве употребляют больше алкоголя, чем в других странах мира, включая соседние с ней Россию, Белоруссию или Польшу, сообщает Deutschlandfunk. В начале нового года в стране запретили рекламу спиртных напитков, однако иностранные журналы нашли специфический способ выполнить предписания закона. Страницы с рекламой алкоголя либо выдираются, либо заклеиваются, что уже вызвало волну негодования и споров среди литовцев. 1 февраля 2018 Deutschlandfunk

DLF: уход США с мировой арены привёл к усилению «деспотов» При Дональде Трампе США лишились «систематического политического подхода», вследствие чего в мире «поднимают голову ревизионистские силы» и «деспоты» в лице России, Китая, Турции, Ирана и Северной Кореи, пишет Deutschlandfunk. В связи с этим Европе необходимо «затянуть пояса» и всерьёз заняться самостоятельным укреплением своей обороны, не полагаясь на Вашингтон, добавляет издание. 7 января 2018 Deutschlandfunk

Немецкий политолог: Западу нужна «новая политика» в отношении Москвы Несмотря на существующие трудности, Западу необходимо прийти к «новой политике» в отношении Москвы, поскольку «он нуждается в России, и Россия нуждается в Западе», заявил в интервью Deutschlandfunk немецкий политолог Рихард Кисслер. Вновь выстроить доверие между НАТО и Кремлём поможет, например, «обмен планами военных учений и наблюдателями», отметил эксперт. 31 декабря 2017 Deutschlandfunk