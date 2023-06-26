Deutschlandfunk: мирные переговоры по Украине могут начаться уже в июле

В Копенгагене в условиях строжайшей секретности прошли переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщает Deutschlandfunk. Наряду с западными государствами в них приняли участие представители Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки. По имеющей информации, официальные мирные переговоры могут начаться уже в июле, рассказывает немецкое издание.

В столице Дании Копенгагене в условиях строжайшей секретности прошла конференция по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщает Deutschlandfunk. По имеющейся информации, наряду с представителями западных государств в ней приняли участие и дипломаты так называемого глобального Юга. Речи идёт о Китае, Индии, Бразилии и Южной Африке.

До сих пор эти страны занимали нейтральную или же сдержанную позицию в украинском конфликте. По информации немецкого издания, официальные мирные переговоры могут начаться уже в июле. Также Deutschlandfunk отмечает, что инициатива для проведения конференции исходила от Украины.

Министр иностранных дел Германии похвалила попытки лидеров африканских государств выступить в качестве посредников в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. «Когда Южная Африка, страна Нельсона Манделы и Десмонда Туту, высказывается против несправедливости, мир её слышит», — заявила она. Бербок должна была ещё сегодня приехать в Южную Африку с визитом, но из-за мятежа в России поездку пришлось отменить. Вместо этого она приняла участие в экстренной конференции со своими коллегами из стран — членов ЕС.