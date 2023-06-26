Deutschlandfunk: мирные переговоры по Украине могут начаться уже в июле

12:54
Росси: ЦСКА и «Спартак» интересуются игроком «Гремио» Бителло
Полузащитник «Гремио» Бителло входит в сферу интересов двух клубов чемпионата России — ЦСКА и «Спартака».
12:52
Мишустин заявил о необходимости обеспечить суверенитет и независимость России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить суверенитет и независимость страны, а также безопасность граждан.
12:49
В Курганской области и Крыму в конце июня ожидаются дожди
В Курганской области и Республике Крым центры гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды спрогнозировали погоду на конец июня.
12:46
Экономист Хрусталёва: супруги могут получить выплаты от государства на годовщину свадьбы
Вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва заявила, что россияне, прожившие в браке долгое время, могут получить деньги от государства.
12:44
Сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс»
Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России согласовали календарь на предстоящий сезон-2023/24.
12:43
Стоматолог Жук рассказал о самых распространённых ошибках при чистке зубов
Стоматолог-ортодонт, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России кандидат медицинских наук Андрей Жук рассказал о самых распространённых ошибках при чистке зубов.
12:39
Челябинская область стала лидером по росту оборота розничной торговли на Урале
Челябинская область стала лидером по росту оборота розничной торговли на Урале за январь — апрель 2023 года.
12:38
ФРГ разместит в Литве на долгосрочной основе дополнительно 4 тысячи военных
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия разместит в Литве на долгосрочной основе дополнительно 4 тыс. военных. Об этом сообщает DPA.
12:34
Алейшо: «Зенит» позволил Венделу искать другой клуб
Полузащитник «Зенита» Вендел может сменить клуб в летнее трансферное окно.
12:25
Макгрегор назвал себя королём рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор считает себя первым номером в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).
12:25
Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
12:23
Захарян: я не встречался с представителями Федерации футбола Армении
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что он не встречался с представителями Федерации футбола Армении (ФФА).
12:23
Рогов заявил о переполненности больниц Запорожья ранеными боевиками ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переполненности больниц Запорожья ранеными украинскими боевиками.
12:22
Уральский медуниверситет зафиксировал десятикратный рост заявлений от абитуриентов
Количество заявлений на поступление от абитуриентов в Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) Екатеринбурга возросло в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
12:19
Диетолог Арзамасцев рассказал о вреде бутерброда с колбасой
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил, чем можно заменить бутерброд с колбасой, чтобы пища была полезнее.
12:17
Роспотребнадзор: ситуация с безопасностью воды в Чёрном море после ЧП на ГЭС стабильная
В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с безопасностью воды в Чёрном море после ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области стабильная.
12:16
Metaratings: «Спартаку» предлагали Маурисио из «Интернасьонала», клуб отказался от игрока
Полузащитник «Интернасьонала» Маурисио мог в летнее трансферное окно перейти в «Спартак».
12:11
Сальдо опроверг вбросы Киева о закреплении на левом берегу Днепра под Антоновским мостом
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг вбросы Киева о закреплении украинских военных на левом берегу Днепра под Антоновским мостом.
12:08
Захарян оценил шансы «Динамо» на чемпионство в новом сезоне РПЛ
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о задаче клуба на сезон-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
12:08
Губернатор Старовойт: усиление территориального гарнизона проводят в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе проводят усиление территориального гарнизона.
12:04
В «Спартаке» сообщили, что Абаскаль приступил к работе до выхода команды из отпуска
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль уже приступил к своим обязанностям.
12:01
Поло: у «Барселоны» и Хави возникли разногласия при подписании контракта
Главный тренер «Барселоны» Хави ещё не продлил соглашение с каталонским клубом.
12:01
ARD утверждает, что переговоры по ситуации на Украине могут пройти в июле
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в июле, утверждает телеканал ARD со ссылкой на источники.
11:58
Главы МИД ЕС одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 млрд
Главы МИД стран Евросоюза одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 млрд.
11:53
NYT: ВСУ не смогли воспользоваться попыткой вооружённого мятежа в России на поле боя
Украинские военные не смогли воспользоваться ситуацией в России на поле боя.
11:52
Хачанов назвал фильмы, которые заставили его прослезиться
Российский теннисист Карен Хачанов поделился своими предпочтениями в кинематографе.
11:51
ФСБ задержала сотрудничавших с СБУ двух жителей Ялты
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы задержали двух жителей Ялты, которые сотрудничали с СБУ и были готовы совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах Крыма.
11:45
Пушилин заявил о развитии наступления после взятия укрепрайона «Зверинец»
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что взятие укрепрайона «Зверинец» на Марьинском направлении позволяет российским военным развивать наступление.
11:45
Специалист Соловиченко рассказала о минусах неофициального трудоустройства
Специалист Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко предупредила о негативных последствиях неофициального трудоустройства.
11:44
В РПЦ назвали чудовищным актом решение о вывозе ценностей Киево-Печерской лавры в Европу
Договорённость о вывозе культурных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу является «чудовищным актом».
11:44
В Тюмени стобалльница поделилась формулой успеха на ЕГЭ
Тюменская выпускница Дарья Назарова рассказала о том, как получить 100 баллов на Едином госэкзамене.
11:41
В Нижегородской области пройдёт фестиваль «Ромашковый луг»
В Нижегородской области, в Лукояновском округе, с 7 по 9 июля состоится ежегодный семейный фестиваль «Ромашковый луг».
11:39
Адвокат Рейзер рассказал подробности об отцовском капитале
Адвокат Илья Рейзер объяснил, кому полагается отцовский капитал и на что его можно потратить.
11:39
В Волгограде 26 июня ожидаются грозы
Синоптики предупреждают волгоградцев о грозе и осадках 26 июня.
11:37
Большунов назвал странным уравнивание дистанций для женщин и мужчин
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об уравнивании дистанций для женщин и мужчин.
11:32
В Амурской области ребёнок погиб от удара током
В СК по Амурской области заявили, что восьмилетний мальчик погиб от удара током в селе Поярково Михайловского района Приамурья.
11:29
Боррель заявил о необходимости продолжать поддерживать Украину
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что считает необходимым продолжение поддержки Киева со стороны ЕС.
11:28
Предприниматели из Узбекистана посетят Тюмень
В рамках визита предпринимателей из Узбекистана в Тюмень состоятся встречи В2В, биржа контактов, посещение ключевых тюменских предприятий для обсуждения совместных проектов в нефтегазовой отрасли.
11:27
«Манчестер Сити» объявил о переходе Гюндогана в «Барселону»
«Манчестер Сити» сообщил о переходе полузащитника команды Илкая Гюндогана в «Барселону».
11:24
Москва, Казань и Кисловодск вошли в тройку популярных неморских направлений
Москва, Казань и Кисловодск вошли в тройку популярных неморских направлений в июле 2023 года в России.
11:19
Власти Приморья поручили восстановить заброшенные детские лагеря в регионе
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил муниципалитетам отремонтировать заброшенные детские лагеря отдыха.
11:14
Захарян — о Личке: «Оренбург» играл супер
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о новом главном тренере команды Марцеле Личке.
11:14
Столтенберг: НАТО считает события в России её внутренним делом
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что НАТО считает события в России её внутренним делом.
11:10
Разведчик США в отставке Риттер: ВСУ попытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС
Вооружённые силы Украины попытаются устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
11:08
В Крыму открыли памятный знак крымским партизанам
В Белогорском районе Крыма установили памятный знак, посвящённый партизанам.
11:04
Федотов признался, что хотел бы возвращения Фернандеса в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Федотов прокомментировал возможное возвращение в команду защитника Марио Фернандеса.
11:03
Воронежская область оплатит ремонт повреждённого во время КТО имущества граждан
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что власти из бюджета региона оплатят ремонт повреждённого во время режима контртеррористической операции (КТО) имущества граждан.
11:01
Уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина не прекращено
Уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращено.
10:52
Актёр Рейнольдс с группой инвесторов приобрёл за €200 млн 24% акций Alpine
Команда Alpine, выступающая в «Формуле-1», сообщила, что группа инвесторов приобрела 24% её акций на сумму €200 млн.
10:49
СВР: Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей
Между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договорённость о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их западным странам.