Times: новая антивоенная партия Вагенкнехт способна объединить четверть Германии

Немецкий левый политик Сара Вагенкнехт собирается предпринять самый рискованный шаг в своей карьере и создать собственную партию, сообщает The Times. И у неё есть все шансы на успех, ведь в недовольных в Германии нет недостатка. Её призыв к мирным переговорам с Россией поддерживает от половины до двух третьих граждан ФРГ. При этом в стране в целом каждые четверо из пяти недовольны действиями правительства, рассказывает британское издание.

По логике вещей, политическая карьера левого политика из Германии Сары Вагенкнехт должна сейчас «рушиться и гореть», пишет The Times. Она — лицо пацифизма в стране, которая поставляет оружие в зону активных боевых действий. Недовольные избиратели, которые были залогом её политической силы, теперь отдают своё предпочтение партии «Альтернатива для Германии», которая, по результатам недавних опросов, оказалась вторым по популярности политическим объединением в стране. После многих лет внутренних конфликтов её собственная Левая партия призвала Вагенкнехт очистить своё имя и отказаться от места в бундестаге.

Она же, напротив, готова сейчас пойти на самый большой риск за всю свою политическую карьеру и создать собственную партию, которая, по имеющимся подсчётам, способна объединить четверть избирателей страны. «Я хочу дать всем людям, которые ощущают себя бездомными с политической точки зрения, что-то, за что они могут всерьёз проголосовать, — пояснила она свои мотивы. — Их очень, очень много. Многие люди не хотят больше голосовать, потому что у них такое ощущение, что голосовать не за кого».

Вагенкнехт — это немецкий политик, который добился невероятного успеха, продолжает Times. Она — волк-одиночка, стирающая традиционную грань между радикальными левыми и правыми силами. Её коллег не редко разрывало между уважением к её харизме и разочарованием из-за её непокорности и определённых необычных взглядов, колеблющихся между «флиртом со сталинизмом и кампаний по борьбе с «пробудизмом» и массовой миграцией».

Тысячи немцев посетили организованную ею демонстрацию у Бранденбургских ворот, на которой участники призывали к мирным переговорам между Россией и Украиной. По мере падения популярности Левой партии, звезда Вагенкнехт, наоборот, восходила. То, как власти Германии боролись с пандемией коронавируса, породило большое количество диссидентских движений, что создало идеальные условия для политиков, которые специализируются на широком спектре антисистемной риторики.

После начала боевых действий на Украине Вагенкнехт стала звездой немецкого Движения за мир. Её главное требование — начать мирные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным — поддерживает от половины до двух третьих граждан Германии. Вагенкнехт призывает восстановить отношения с Москвой исключительно из практических соображений и восстановить работу «Северного потока — 2». «Я не думаю, что нам нужно основывать свою внешнюю политику на том, насколько привлекательным мы считаем тот или иной режим, — пояснила она. — Нет смысла в том, чтобы ходить по миру и по-морализаторски трясти пальцем. Нам нужны прагматичные экономические отношения с Россией».

Вопрос в том, получится ли у Вагенкнехт превратить возникший в стране импульс в организованное политическое движение, продолжает британское издание. Это покажет только время. Но недостатка в недовольных определённо нет. Результаты опросов показывают, что больше половины избирателей в Германии уже не доверяют главным политическим партиям в решении проблем страны. Четверо из пяти недовольны правительством. Один из трёх — самой политической системой. Сильнее всего недовольство в восточной части Германии.

Вагенкнехт убеждена, что главные партии сплотились вокруг консенсуса очень небольшой группы элит и потеряли связь с народом. По её словам, Германия страдает от роста дороговизны жизни, разрушения сферы общественных услуг, слабой экономики и навязываемых властями масштабной миграции, политической корректности, гендерного разнообразия и «зелёного» перехода. «Люди просто понимают, что Германия катится под гору. Это больше не та страна, которой она была», — объясняет Вагенкнехт.