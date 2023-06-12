Das Erste: левые Германии решили, что Вагенкнехт должна уйти из партии

Сара Вагенкнехт — один из самых известных политиков Левой партии, но теперь партийное руководство приняло решение: она должна уйти, сообщает немецкий телеканал Das Erste. «Будущее левых — это будущее без Сары Вагенкнехт», — заявил лидер партии Мартин Ширдеван. Как пояснили немецкие левые, они не готовы мириться с тем, что Вагенкнехт обдумывает возможное создание конкурирующей партии.

Она считается одним из самых заметных лиц Левой партии — но теперь она должна уйти: после долгих лет переговоров руководство партии попросило Сару Вагенкнехт сдать свой мандат, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

В партийном руководстве Левой партии не сомневаются: это хороший день. Наконец-то принято решение. «Будущее левых — это будущее без Сары Вагенкнехт», — заявил лидер партии Мартин Ширдеван под палящим солнцем перед домом Карла Либкнехта в Берлине.

На этом энергичное многолетнее противостояние может подойти к концу, отмечает немецкий телеканал. Похоже, в бесконечной истории Сары Вагенкнехт и Левой партии открылась последняя глава. Не только лидер партии Янин Висслер устала от «выходок» Вагенкнехт.

«Я хочу подчеркнуть, что в последние недели и месяцы мы снова и снова проводили с ней переговоры, тем более что речь идёт об основании конкурирующей партии, — сказала Висслер. — Совсем недавно, две недели назад, мы как руководство партии ясно дали понять, что она должна публично и быстро дистанцироваться от плана создания конкурирующей партии».

«Быстро» означает, что к выходным Вагенкнехт должна была принять решение за или против Левой партии. И она отреагировала — по-своему. На телеканале Welt в пятницу она долго ходила вокруг да около, ведущий переспрашивал снова и снова, но в итоге она так и осталась с одним скупым комментарием: «Я уже сказала: к концу года всё должно быть решено, по крайней мере, в том, что касается моей роли».

«К концу года» — о таком сроке предельно ясно высказалась Жанин Висслер день спустя: «Мы считаем, что это дамоклов меч, нависающий над партией, и мы не принимаем того, что к концу года наши члены и избиратели будут в таком смятении».

Решение исполнительного комитета партии было единогласным — и облегчение по этому поводу можно увидеть на лице каждого, отмечает Das Erste. Впервые партия высказалась так ясно, и не только в документе с решением, который имеется в распоряжении берлинской студии телеканала.

Жанин Висслер тоже больше не ходит вокруг да около: «С нашей точки зрения, всё ясно: Сара приняла решение. Она решила, что больше не будет баллотироваться от партии, она решила, по крайней мере, рассмотреть конкурирующий проект и заявить об этом. И поэтому для нас ясно: мы планируем будущее партии без неё».

Конечно, такая многоголосая партия, как Левая, принимает мнения меньшинства, продолжает Висслер. Но если в ход идут угрозы создания конкурирующей партии с целью заставить Левую партию двигаться иным курсом, нежели демократически решено её ядром, это неприемлемо, считает политик.

«И именно поэтому исполнительный орган партии также единогласно постановил сегодня, что требованием справедливости является тот факт, что все члены парламента, которые участвуют в создании конкурирующей партии, будут последовательны только в том случае, если они вернут свои мандаты», — также заявила Висслер.

Если Вагенкнехт не выполнит это требование и сохранит свой мандат в бундестаге, то, скорее всего, она всё равно не будет подвергнута процедуре исключения из партии — просто потому, что такая процедура сложна и в её случае не особенно перспективна, поясняет Das Erste.

Лидер партии Мартин Ширдеван теперь хочет с новыми силами взяться за работу: «Наша задача на данный момент — сделать так, чтобы Левая партия снова была готова к будущему. Мы заинтересованы в том, чтобы в этой стране была сильная левая сила, сильная партия социалистической справедливости, которая борется на стороне рабочих и на стороне самых бедных людей в этой стране».

Создаст ли теперь Сара Вагенкнехт свою собственную партию — или, возможно, просто исчезнет с политической сцены и будет зарабатывать деньги в качестве спикера и автора, — станет ясно не позднее конца года, заключает немецкий телеканал Das Erste.