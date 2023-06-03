Der Spiegel: рост популярности АдГ не удивляет — другие партии никак с ним не борются

По опросам, АдГ сейчас пользуется среди немцев большой популярностью: на этой неделе она получила 18% голосов, как и СДПГ, уступив только ХДС. Как отмечает журналист Der Spiegel Анн-Катрин Мюллер, в этом нет ничего неожиданного или удивительного. «Альтернатива для Германии» давно говорила о том, что немцы не должны страдать за украинцев. К тому же неуверенность части немцев в связи с постоянными кризисами подталкивает их к АдГ, — а другие партии не строят никаких стратегий, чтобы этому воспрепятствовать.

Согласно результатам регулярного исследования общественного мнения в Германии, на этой неделе АдГ находится на одном уровне с СДПГ — обе партии получили по 18% голосов, пишет немецкий журнал Der Spiegel. АдГ опережает зелёных, СвДП и левых, и только ХДС может похвастаться более высоким рейтингом. Таким образом, это лучший показатель АдГ: до сих пор он был достигнут единственный раз в сентябре 2018 года. Как отмечает автор статьи, Анн-Катрин Мюллер, многим это показалось удивительным, однако на самом деле ничего неожиданного тут нет.

Рост в опросах не произошёл внезапно. Прошлой осенью показатели АдГ резко выросли в национальном тренде, затем стабилизировались, а теперь снова идут вверх. В некоторых восточных землях Германии партия даже время от времени становилась самой сильной.

Что же произошло осенью? Именно тогда в Германии впервые ощутили, что именно санкции, введённые из-за российской спецоперации на Украине, могут означать для людей в этой стране. Цены росли, постоянно шла речь о надвигающемся энергетическом кризисе, люди беспокоились о замерзании в собственных домах и отключении электричества.

АдГ была партией, которая громче всех заявляла, что немцы не должны страдать за украинцев, борющихся за свою жизнь, организовывала демонстрации по всей стране, которые были «посвящены эгоизму», потому что проходили под лозунгом «Сначала наша страна». Как утверждает журналистка Der Spiegel, АдГ старательно помогала нагнетать страхи населения, рассказывая о грядущих грабежах и беспорядках после отключения электричества, о гигантской рецессии и инфляции.

Ничего из этого и близко не достигло того уровня, о каком говорила АдГ. Тем не менее дела у партии идут хорошо. В последнее время один кризис сменялся другим — неуверенность части населения велика и побуждает их, по крайней мере, в опросах, голосовать за АдГ.

И это несмотря на то, что часть партии придерживается взглядов правого экстремизма, а её высшие должностные лица даже высмеивают и преуменьшают опасность, исходящую от вооружённых «граждан Рейха» с планами свержения правительства, уверяет автор статьи.

Как это могло произойти? Во-первых, есть правительство, которое плохо передаёт информацию: вместо того чтобы показать, чего удалось достичь, что никому не пришлось мёрзнуть, что не было отключений электричества и что были найдены способы облегчить положение значительной части населения, партии светофорной коалиции едва ли оставляют друг о друге хорошее впечатление.

Вдобавок они создают новую неопределённость в споре вокруг закона о теплоснабжении. Как можно верить правительству, что оно знает, что делает, если они постоянно публично критикуют друг друга?

С другой стороны, есть ХДС/ХСС, чьи партийные лидеры Фридрих Мерц и Маркус Зёдер выбрали принципиальную оппозицию светофорной коалиции — и тем самым неоднократно помогали «Альтернативе для Германии». Они выбирают настолько радикальный и полемичный язык, что в итоге он начинает восприниматься как норма, и общий фон политической дискуссии смещается вправо, поясняет Der Spiegel.

АдГ и её требования таким образом обретают законные черты, например, когда Мерц сам предупреждал об отключении электричества или когда такие высокопоставленные чиновники, как Йенс Шпан, теперь, перед лицом растущего числа беженцев, говорят, что мы должны задуматься, актуальны ли ещё Женевская конвенция о беженцах и Европейская конвенция по правам человека.

Действия союза ХДС/ХСС тем более раздражают, что избиратели не благодарят его, а обращаются к «оригиналу», то есть к АдГ: в конце концов, там всё это говорят уже давно.

Отсутствие стратегии у других партий в отношении АдГ поразительно — и опасно, предостерегает автор статьи. Сначала они не видели её такой, какая она есть, затем они игнорировали каждую маленькую «палочку», которую выставляла партия, а теперь в течение нескольких лет даже не говорили о самых больших «ветвях», которые АдГ выставляет на всеобщее обозрение. В результате люди привыкли к «Альтернативе для Германии», подчёркивает немецкий журнал.

И всё же АдГ опасна, эта партия хочет коренным образом изменить Германию, или, как она выражается, «поставить её на ноги», — как будто сейчас страна стоит на голове, возмущается репортёр издания. Руководитель АдГ, ультраправый лидер из Тюрингии Бьёрн Хёке, например, считает, что все партии должны быть запрещены. Легко представить, к каким последствиям это приведёт.

«Так почему среди других партий почти нет дебатов о том, что нужно сделать для защиты демократии? Где стратегии?» — недоумевает Анн-Катрин Мюллер. Ведь существуют знания о том, как вести себя с крайне правыми партиями, и соответствующие руководства. Они называются, например, «Действуем вместе: за демократию в наших местах». Они создаются учёными, фондами, мобильными консультантами из гражданского общества, профсоюзами. В основном они касаются работы на муниципальном уровне, но из них можно многое почерпнуть и о том, как бороться с ними на уровне земель или на федеральном уровне.

Рекомендации по стратегии относятся к тому времени, когда АдГ ещё не существовало. Они были написаны после 2004 года, когда большим успехом пользовалась Национально-демократическая партия Германии — и демократы были явно обеспокоены. В то время партии удалось переизбраться в два земельных парламента — в Саксонии и Саарланде. АдГ же сегодня заседает в 14 земельных парламентах, заключает немецкий журнал Der Spiegel.