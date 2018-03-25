Bloomberg: Трамп планирует выдворить из США десятки российских дипломатов из-за дела Скрипаля Дональд Трамп намерен выслать из США десятки российских дипломатов в связи с отравлением в Британии бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Bloomberg. Американский лидер готов действовать, однако, как отмечается в статье, сначала он хочет быть уверен в том, что европейские союзники предпримут схожие шаги против Москвы. 25 марта 2018 Bloomberg

Bloomberg: США умеют контролировать интернет не хуже «автократов» — только методы у них другие Желание контролировать потоки информации в интернете присуще не только таким «авторитарным странам», как Россия и Китай, но и США, пишет Bloomberg. Единственным отличием является то, что если в случае «автократов» доступ к нежелательной информации ограничивают госведомства, то в случае США этим занимаются частные корпорации. Однако, по мнению Bloomberg, разница здесь невелика: и первые, и вторые руководствуются в первую очередь идеологическими соображениями. 24 марта 2018 Bloomberg

Bloomberg: президент Финляндии поздравил Путина с избранием дважды Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг во второй раз поздравил последнего с избранием на пост, передаёт Bloomberg. Как подчёркивается в статье, впервые Ниинистё поздравил Путина ещё в понедельник. 23 марта 2018 Bloomberg

Bloomberg: российская «пшеничная лавина» доставит хлопот европейским конкурентам Прогнозируемый рост запасов пшеницы в России нанесёт серьёзный удар по европейским сельхозпроизводителям, в том числе и по Франции, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, помимо больших запасов конкурентоспособности российского зерна способствует также относительно слабый рубль. 22 марта 2018 Bloomberg

Бывший постпред США при ООН одобрил стремление Трампа к диалогу с Путиным Хотя многие в США считают Россию главным врагом, президенту Трампу всё же стоит встретиться с главой Кремля, заявил в интервью Bloomberg ветеран американской дипломатии Томас Пикеринг. По его словам, лидеры двух государств должны уделить особое внимание проблеме стратегического равновесия, поскольку оба в последнее время вольно высказывались о возможном применении ядерного оружия. 21 марта 2018 Bloomberg

Обозреватель Bloomberg: «американский век» закончился в Сирии По мнению обозревателя Bloomberg Хэла Брэндса, «американский век» закончился, и произошло это в Сирии. Теперь в мире на смену демократии приходит конфликт великих держав и новая автократия, говорится в статье. 9 марта 2018 Bloomberg

Bloomberg: Россия поможет Саудовской Аравии наладить выпуск оружия Саудовская Аравия ищет партнёров по поставкам технологий, для того чтобы уже к 2030 году производить половину своей военной продукции самостоятельно, передаёт Bloomberg. При этом издание отмечает, что на фоне растущих разногласий между саудовцами и Америкой именно Россия стремится взять на себя роль основного партнёра страны в военной сфере. 5 марта 2018 Bloomberg

Bloomberg: Россия помогает европейцам спастись от «сибирских морозов» Пришедшая в Европу волна арктического воздуха резко увеличила спрос на теплоснабжение и электричество в регионе, сообщает Bloomberg. На фоне, как пишет издание, «сибирских холодов» на помощь европейцам пришла Россия, которая увеличила поставки газа в европейские страны. 3 марта 2018 Bloomberg

Bloomberg: Путин сделал жёсткое предупреждение США Несмотря на то что основная часть послания российского президента к Федеральному собранию была посвящена внутренним проблемам, самым драматичным моментом выступления стала «непривычная демонстрация силы» России в противовес Соединённым Штатам, сообщает Bloomberg. Владимир Путин заявил о наличии у России высокоточного ядерного оружия, способного обойти любую систему противоракетной обороны, что стало своего рода жёстким предупреждением США, отмечается в публикации. 1 марта 2018 Bloomberg

Bloomberg: из-за антироссийских санкций ExxonMobil решила выйти из совместных с «Роснефтью» проектов Компания ExxonMobil сообщила о выходе из совместных проектов с российской «Роснефтью», пишет Bloomberg. Как поясняет издание, американская корпорация решилась на этот шаг из-за действующих против российского энергетического сектора санкций США и Евросоюза. 1 марта 2018 Bloomberg