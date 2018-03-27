CNBC: посольство России в любимой соцсети Трампа спросило, как наказать Америку Российское посольство в Соединённых Штатах на своей странице в Twitter устроило опрос, в рамках которого спросило своих пользователей, какое генеральное консульство США в России следует закрыть, сообщает CNBC. Как отмечается в статье, этот опрос стал прямым вызовом администрации Трампа, принявшей решение о высылке 60 российских дипломатов и о закрытии генкосульства России в Сиэтле. 27 марта 2018 CNBC

Британский политик: в деле Скрипаля необходимо больше доказательств российской вины В деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля «всё указывает на Россию», однако для доказательства её вины нужно больше доказательств, заявил бывший министр торговли Великобритании Питер Траскотт. Однажды мир уже ввели в заблуждение, обвинив Саддама Хуссейна в том, что он обладает оружием массового поражения, напомнил политик. 27 марта 2018 CNN

CNN: США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле США объявили о высылке 60 российских дипломатов с американской территории и закрытии российского консульства в Сиэтле, сообщает телеканал CNN. Как отмечает корреспондент телеканала Мишель Косински, ответ американской администрации на приписываемое России отравление Сергея Скрипаля в Лондоне оказался более масштабным, чем многие предполагали. 26 марта 2018 CNN

Washington Post объяснила странный снег, накрывший Восточную Европу За прошедшие выходные социальные сети наводнили жутковатые постапокалиптические фотографии и видеоролики, сообщает The Washington Post. Причиной стал оранжевый снег, выпавший в странах Восточной Европы. Как объясняют эксперты, виной тому пески Сахары, поднявшиеся в верхние слои атмосферы во время бурь и выпавшие на землю вместе с дождём и снегом. 26 марта 2018 Washington Post

CNN: Москва опасается, что выдворение послов перерастёт в «бесконечное возмездие» Возможная высылка дипломатов из США и стран ЕС вызывает серьёзное беспокойство у российских властей, хотя они пытаются преуменьшить эту проблему, считает корреспондент CNN Мэтью Чанс. Он также не исключает, что если западные страны осуществят задуманное, то от Москвы стоит ждать не только зеркального ответа, но и чего-то большего. 26 марта 2018 CNN

CNN: в результате пожара в Кемерове погибли как минимум 48 человек Крупный пожар в торговом центре города Кемерова унёс жизни по меньшей мере 48 человек, сообщает CNN. Кроме того, как заявляют официальные лица, ещё 16 человек числятся пропавшими без вести. 26 марта 2018 CNN

LA Times: план по созданию памятника советским лётчикам в США вызвал «маленькую холодную войну» между Москвой и Вашингтоном План по возведению памятника советским лётчикам, которые обучались в американском штате Северная Каролина во времена Второй мировой войны, вызвала «маленькую холодную войну» между Россией и США, сообщает Los Angeles Times. По словам американских чиновников, памятник может стать троянским конём и русские, будучи «экспертами по хакерским атакам», могут с его помощью «нарушить интернет-связь или работу электросети», добавляет издание. 26 марта 2018 Los Angeles Times

Bloomberg: Трамп планирует выдворить из США десятки российских дипломатов из-за дела Скрипаля Дональд Трамп намерен выслать из США десятки российских дипломатов в связи с отравлением в Британии бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Bloomberg. Американский лидер готов действовать, однако, как отмечается в статье, сначала он хочет быть уверен в том, что европейские союзники предпримут схожие шаги против Москвы. 25 марта 2018 Bloomberg

Американский дипломат: США подошли к «самому опасному моменту в своей современной истории» Бывший высокопоставленный американский дипломат Ричард Хаас заявил, что США сейчас переживают «самый опасный момент» в своей современной истории, отметив, что подошли они к нему самостоятельно, и не из-за внешних сил, передаёт CNN. Как отмечается в материале сайта канала, на фоне подобных предостережений в Белом доме царит действительно неспокойная обстановка. 25 марта 2018 CNN

Fox News: американские левые нашли ещё одного «российского агента» — NRA Американские демократы продолжают «истерить» по поводу «внедрения» России в США, сообщает Fox News. По данным канала, на этот раз они подхватили ничем не подтверждённые заявления о том, что Москва якобы проникла в Национальную стрелковую ассоциацию США, которая занимается защитой интересов владельцев огнестрельного оружия. 25 марта 2018 Fox News