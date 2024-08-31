Reuters: ЕС отказал Киеву в просьбе тренировать войска на территории Украины

Евросоюз отклонил просьбу Киева об обучении украинских военных на территории самой Украины, но пообещал дать им возможность проходить подготовку в максимальной близости от неё. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. По его словам, некоторые страны блока не захотели тренировать войска на территории Украины, выразив опасения по поводу безопасности.

Европейский союз отклонил просьбу Киева обучать военнослужащих внутри самой Украины, но постарается тренировать их как можно ближе к украинской территории, сообщает Reuters. С таким заявлением высутпил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Киев обратился к ЕС с просьбой рассмотреть возможность проведения подготовки солдат внутри Украины, утверждая, что это будет быстрее, экономичнее и логистически проще, чем внутри ЕС. Однако многие страны блока не захотели размещать войска на территории Украины, выразив опасения по поводу их безопасности, пишет издание.

«Некоторые страны-члены были готовы, другие не хотели, — объяснил Боррель журналистам после встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе. — В итоге мы решили, что тренировки будут проходить как можно ближе к Украине, но не на украинской территории».

Сам Боррель заявил, что лично он не против идеи Киева: «Почему бы и нет? Они будут ближе к той среде, где им придётся воевать. Это будет более уместно». Однако без согласия всех 27 членов блока развёртывание военной миссии ЕС на Украине невозможно.