Reuters: ЕС отказал Киеву в просьбе тренировать войска на территории Украины

20:20
Эрдоган: ситуация на Украине всё ещё далека от установления мира
Ситуация на Украине всё ещё далека от установления мира, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН.
20:20
Карпов: Пьянич подпишет контракт с ЦСКА на один год с возможностью продления
Полузащитник Миралем Пьянич бесплатно переходит в московский ЦСКА.
20:18
В распоряжении RT оказались кадры с похитителями женщины в Саратовской области
В распоряжении RT оказались кадры с похитителями владелицы клининговой компании из Балакова Саратовской области Натальи Алёшниковой.
20:12
«СТРАНА.ua»: украинские военные жалуются на критическую ситуацию в Угледаре
Украинские военные, в том числе боевики «Айдара»*, сообщают о критической ситуации в Угледаре, пишет «СТРАНА.ua».
20:11
WP: «Талибан» запретил мужчинам носить джинсы и делать модные стрижки
Движение «Талибан»* запретило мужчинам в Афганистане носить джинсы, делать модные стрижки и стричь бороду короче своего кулака.
20:05
Рахимова отобралась на турнир WTA в Пекине как лаки-лузер
Российская теннисистка Камилла Рахимова прошла в основную сетку турнира категории WTA 1000.
20:04
Врач Малышева заявила о важности правильного приёма витаминов во время беременности
Врач высшей категории, акушер-гинеколог, эндокринолог, доцент кафедры акушерства и гинекологии АПО ФМБА России Ольга Малышева заявила о важности правильного приёма витаминов во время беременности.
20:03
Нью-Йорк остался лидером в списке крупнейших финансовых центров мира
Нью-Йорк остался лидером в списке крупнейших финансовых центров мира, который составила консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd., рассчитывающая индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).
19:57
Песков: позиция России по инфраструктуре в Чёрном море понятна
Позиция Москвы по всей инфраструктуре России «абсолютно понятна» и она является для Кремля абсолютно превалирующей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя иск Киева о правах в Чёрном море.
19:57
РИА Новости: украинские десантники самовольно покидают позиции в ДНР
Военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины начали самовольно покидать позиции в подконтрольной Киеву части ДНР.
19:53
Травматолог Игнатов высказался о связи между ломотой в суставах и погодой
Травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Михаил Игнатов высказался о связи между ломотой в суставах и погодой.
19:50
«Хезболла» сообщила, что выпустила 50 ракет по военной базе Дадо в Израиле
Движение «Хезболла» сообщило, что выпустило 50 ракет по военной базе Дадо в Израиле.
19:50
Источник: боснийский баскетбольный клуб поселил игрока в тюрьму из-за высоких цен на жильё
Боснийский баскетбольный клуб «Сутьеска» поселил одного своего игрока на территории тюрьмы.
19:49
Байден не стал отвечать на вопрос о рисках войны США с Россией
Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос российских журналистов о том, готовы ли Соединённые Штаты к возможной войне с Россией на фоне вероятного одобрения Вашингтоном ударов ВСУ вглубь российской территории американским оружием.
19:35
Режиссёр шоу Загитовой назвала «шквалом мракобесия» статьи о «Хранителях времени»
Светлана Краюшкина, режиссёр шоу «Хранители времени» олимпийской чемпионки Алины Загитовой, ответила авторам негативных отзывов.
19:26
«СТРАНА.ua»: украинский депутат Дмитрук задержан в Лондоне
Украинский депутат Артём Дмитрук, который заявлял, что на него охотится СБУ, утром 24 сентября был задержан в Лондоне, сообщили источники издания «СТРАНА.ua».
19:19
Дубль Гусева принёс московскому «Динамо» победу в матче с «Барысом» в КХЛ
Московское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:16
Депутат Рады Дубинский: Украина нарушает пакт ООН о гражданских правах
Украина нарушает пакт ООН о гражданских и политических правах, который сама же ратифицировала, заявил украинский депутат Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
19:16
Нетаньяху заявил, что впечатлён проделанной разведкой работой
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения одной из баз разведывательного управления заявил, что впечатлён работой, проделанной его сотрудниками.
19:10
Российские вузы отправили в зону спецоперации очередные 10 т гуманитарной помощи
Российские вузы отправили в зону спецоперации очередные 10 т гуманитарной помощи, это сделано в рамках акции «Вузы для фронта!», в которой приняли участие 30 образовательных организаций.
19:04
RMC Sport: ФИФА расследует скандал на ЧМ по футзалу с участием Франции и Ирана
Международная федерация футбола (ФИФА) проводит проверку инцидента на матче чемпионата мира по футзалу между сборными Франции и Ирана.
18:56
СК: в нижегородской колонии пресекли деятельность экстремистов, готовивших побег
В исправительной колонии в Нижегородской области пресечена деятельность участников экстремистской организации, которые готовили побег.
18:51
Врач Терехова рассказала о кластерной головной боли
Врач-невролог, алголог, заведующая центром по лечению хронической боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова рассказала о кластерной головной боли.
18:51
В Челябинской области рассказали о сохранении заморозков 25—27 сентября
В Гидрометцентре Челябинской области рассказали о сохранении заморозков в регионе 25—27 сентября.
18:50
Для подростков в Петербурге откроют новое театральное пространство
В Санкт-Петербурге откроют новую театральную площадку «Театральный проект 27» для работы с молодёжной аудиторией.
18:50
В технополисе «Москва» появятся новые резиденты
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» появятся новые резиденты, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
18:50
В Коломне пройдёт всероссийский конкурс хореографического и вокального мастерства
В Коломне 28 сентября состоится всероссийский конкурс-фестиваль хореографического, вокально-инструментального и сценического мастерства «Серебряный аист».
18:50
Ещё три детских технопарка открылось в Ставропольском крае
В Ставропольском крае на базе школ в Будённовске, Пятигорске и Минеральных Водах открыли детские технопарки «Кванториум».
18:49
Стадион «Сан-Сиро» в Милане не сможет принять финал Лиги чемпионов 2027 года
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что стадион «Сан-Сиро» в Милане не сможет принять финал Лиги чемпионов 2027 года.
18:48
Специалист Макушин рассказал, почему Зеленский поддерживает Камалу Харрис
Эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин рассказал, почему Владимир Зеленский поддерживает кандидата в президенты США Камалу Харрис.
18:46
Профессор Васильев рассказал, как выбрать правильную физическую активность
Профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Олег Васильев рассказал, как выбрать правильную физическую активность.
18:44
Аналитик Масликов прокомментировал «план победы» Зеленского
Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Вадим Масликов прокомментировал «план победы» Владимира Зеленского.
18:39
Bloomberg: союзники Киева могут обратиться к Путину для урегулирования конфликта
Союзники Киева могут возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта.
18:39
Зеленский пока так и не добился встречи с Трампом
Владимир Зеленский пока так и не добился встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.
18:37
Якушев подвёл итоги работы в УрФО в качестве полпреда
Покинувший должность полпреда президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев подвёл итоги работы в регионе.
18:35
Черчесов: если в Европе есть тот, кто не хочет с Россией играть, то и в Азии будут
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможности перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.
18:26
В Приморском крае застрелен медведь, убивший двух мужчин и 35 собак
В Приморском крае застрелен медведь, убивший двух мужчин в дачном доме и 35 собак в приюте.
18:24
Госдума: россияне смогут получить оплату неиспользованных отгулов
Депутаты Госдумы приняли поправки в Трудовой кодекс, которые предусматривают возможность оплаты неиспользованных отгулов работников в России при увольнении.
18:20
Паралимпиец Свиридов — о нейтральном статусе: иностранцы понимали и показывали, что Россия — good
Двукратный чемпион Паралимпиады в толкании ядра Владимир Свиридов рассказал, как россиян встречали на Играх в Париже.
18:16
ASN: в США советский самолёт Як-50 столкнулся с американским Beechcraft Bonanza
В аэропорту города Уотсонвилл в штате Калифорния самолёт Як-50 советского производства столкнулся с частным американским Beechcraft S35 Bonanza.
18:15
Паралимпийский чемпион Свиридов: хотелось бы выступить в Лос-Анджелесе под своим флагом
Двукратный чемпион Паралимпиады в толкании ядра Владимир Свиридов объяснил, почему не собирается бросать любимое дело в ближайшие четыре года.
18:08
Неизвестный заявил, что получил базу данных сотен тысяч призывников на Украине
База данных украинских призывников попала в открытый доступ на одном из крупных форумов, в сети появились 678 тыс. строк данных будущего призыва, который планируют украинские власти, он коснётся людей от 18 до 25 лет.
18:04
Олимпийская чемпионка Йохауг заявила, что не выступит на ОИ-2026
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг заявила, что не планирует выступать на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.
17:50
Мединский считает, что сроки образования в России будут сокращаться
Сроки образования в России нужно сокращать, чтобы у детей было больше времени на профессиональную подготовку, сейчас же 11 лет для образовательного процесса — это «непозволительная роскошь», считает помощник президента Владимир Мединский.
17:50
«Сибирь» победила «Сочи», одержав шестую победу подряд в КХЛ
«Сибирь» победила «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
17:46
Врач Зиннатуллин рассказал, как распознать отравление пестицидами
Врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин рассказал, как распознать отравление пестицидами.
17:46
Специалист Алексеева рассказала о ключевых вопросах на собеседовании
HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева рассказала о ключевых вопросах, которые соискатель может задать на собеседовании.
17:45
UFC пока не определил новую дату боя Волков — Ган
UFC ещё не определил новую дату боя между россиянином Александром Волковым и французом Сирилом Ганом.
17:45
Врач Отхозория рассказал о причинах утомляемости глаз
Офтальмохирург клиники 3Z Дамири Отхозория назвал причины утомляемости глаз.
17:45
Выступающие за закрытие баз НАТО в Турции устроили шествие к базе Инджирлик
Призывающие к закрытию баз НАТО в Турции демонстранты пешком отправились к Инджирлик, базе Североатлантического альянса на юге страны.