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Джеффри Сакс: Украина разрушается — но никто на Западе не хочет брать на себя за это ответственность

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украина проигрывает войну на поле боя, однако западные лидеры не только отказываются это признавать, но и не хотят брать на себя ответственность за то, чтобы положить этому конец. Такое мнение в интервью Такеру Карлсону высказал американский экономист Джеффри Сакс. Профессор объяснил, почему справедливо утверждать, что США сегодня находятся в состоянии активной войны с Россией, а также предупредил, что западные наёмники на Украине — это «большой повод для тревоги».

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Что сейчас происходит на Украине? В США этот конфликт перестал освещаться на первых полосах газет, отчасти из-за выборов, я полагаю, а отчасти потому, что там, вероятно, происходят такие события, о которых наши СМИ говорить не хотят. В общем, каково сейчас положение дел, как вы считаете?

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист, профессор: Украина проигрывает войну на поле боя, и это основной момент. Произошло небольшое отклонение от этого курса, когда несколько бригад Украины и наёмников НАТО вторглись в довольно сельскую часть России, что привлекло много внимания, но с военной точки зрения это оказалось бессмысленно. На основном фронте Украина истощена. Другими словами, у них просто нет людей, нет систем вооружения, нет ПВО. А Россия тем временем продолжает наступать.

Россия постоянно говорила: «Мы готовы вести переговоры, мы можем остановиться — но у нас несколько условий». А Запад, США и особенно Великобритания, продолжают стоять на своём: «Нет! Мы победим! Мы победим!» 

Украина сегодня теряет от 1000 до 2000 солдат в день, убитыми и ранеными…

ТАКЕР КАРЛСОН: В день?!

ДЖЕФФРИ САКС: Да, в день. Они подвергаются ужасному, просто ужасному напору. Но никто не считает погибших ни в киевском руководстве, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Варшаве. И всё это будет продолжаться, потому что никто не хочет брать на себя ответственность на Западе за то, чтобы положить этому конец. 

ТАКЕР КАРЛСОН: Но ведь выборы должны стать в некотором роде принуждением к действию. Потому что, если произойдёт смена администрации, то, предположительно, изменится и политика США в отношении Украины. По крайней мере — как я на это надеюсь — в случае победы Трампа. А это ведь должно служить некоторым стимулом для нынешней администрации, чтобы… Хотя не знаю, служит ли это вообще чем-либо?

ДЖЕФФРИ САКС: Ничего эта администрация делать не собирается. Я не думаю, что нашему президенту вообще сейчас хватает ясности ума, чтобы руководить хоть чем-либо. Мне кажется, мы сейчас находимся как бы в режиме автопилота — а это очень опасное состояние в современном опасном мире. Насколько нам известно, между США и Россией сегодня нет никаких активных контактов, а это является основной сутью и непременным условием окончания этой войны на ответственном основании.

Это война между США и Россией. Это не война между Украиной и Россией. И это важно понимать. Это война, спровоцированная США, которая управляется намерениями США, определяется целями США и ведётся для расширения НАТО. И для того, чтобы положить этому конец, нам нужен президент, понимающий эти основы и то, почему эта идея, возникшая 30 лет назад внутри США, оказалась такой ошибочной, такой абсурдной и трагической.

Байден, очевидно, для этого не подходит. Байден купился на эту безрассудную инициативу ещё 30 лет назад и стал частью этой трагической авантюры, которая была призвана каким-то образом уничтожить Россию, но в итоге уничтожила Украину. Так что да, нам нужен новый президент — и нам нужен президент, который искренне понимает, в чём дело.

И ещё один важный момент, который мы обсуждали и который является абсолютной правдой, заключается в том, что американскому народу никогда не показаывали всей картины. Наоборот, нам говорили прямо противоположное.

ТАКЕР КАРЛСОН: И я не думаю, что даже сейчас у нас есть чёткое понимание того, что силы НАТО, очевидно, силы США в том или ином виде — государственные служащие или государственные подрядчики — сражаются с Россией…

ДЖЕФФРИ САКС: Да, это совершенно ясно.

ТАКЕР КАРЛСОН: Мы находимся в состоянии войны, активной войны с Россией прямо сейчас.

ДЖЕФФРИ САКС: Мы действительно находимся в состоянии активной войны, потому что речь уже идёт не только о нашем финансировании, нашем оборудовании, наших целях, наших задачах, нашей стратегии и наших советах, но и о наших людях на поле боя. Они не обязательно одеты в американскую форму. Иногда их называют наёмниками, иногда их просто никак не идентифицируют. Но именно они там всем заправляют. И Россия это знает. А это уже само по себе является большим поводом для тревоги.

Дата выхода в эфир 31 августа 2024 года.

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Tucker Carlson Network США Северная Америка
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