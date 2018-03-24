Сенатор США: «безрассудный и опасный» Болтон может втянуть США в войну с Ираном Вряд ли президент США Дональд Трамп мог выбрать на пост советника по национальной безопасности более «безрассудного и опасного» человека, чем Джон Болтон, заявил в эфире MSNBC сенатор Кристофер Мёрфи. По мнению политика, присутствие рядом с Трампом ястреба, который открыто выступает за войну с Ираном и Северной Кореей, может иметь для США поистине катастрофические последствия. 24 марта 2018 MSNBC

MSNBC: американский историк, предсказавший победу Трампа, предрекает ему импичмент У президента США Дональда Трампа есть привычка лгать под присягой, заявил в эфире MSNBC американский историк Аллан Лихтман. По его мнению, именно поэтому Трампу понадобилась консультация адвоката Билла Клинтона, занимавшегося делом об импичменте. В своей новой книге «Повод для импичмента» историк предрекает главе Белого дома досрочное снятие с должности. 13 марта 2018 MSNBC

Мегин Келли: перехитрить Путина невозможно — но прижать к стенке можно попробовать В интервью телеканалу MSNBC ведущая NBC Мегин Келли, взявшая интервью у Владимира Путина, отметила умение российского президента очаровать собеседника и заявила, что российского лидера «невозможно переиграть». Журналистка также поделилась своим мнением об отношениях Путина и Трампа и предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. 12 марта 2018 MSNBC

MSNBC: Порноактриса подала в суд на президента США — впервые в истории Порнозвезда Стефани Клиффорд, больше известная как Сторми Дэниэлс, подала иск против Дональда Трампа. Женщина требует признать недействительным соглашение, по которому она должна молчать о своей связи с Трампом. Как отмечает репортёр Associated Press Джонатан Лемайр в эфире MSNBC, подобный скандал привёл бы к краху любой другой администрации Белого дома. 7 марта 2018 MSNBC

MSNBC: Путин отверг обвинения во «вмешательстве» и потребовал от США официальный запрос Американские власти, обвинившие россиян во вмешательстве в американские выборы, должны вместо «криков в конгрессе» предоставить информацию и сделать официальный запрос в Генпрокуратуру РФ. Об этом в интервью NBC заявил Владимир Путин. Президент напомнил ведущей телеканала, что российские власти не могут уголовно преследовать никого, кто не нарушил закон страны. 3 марта 2018 MSNBC

NBC: администрация Трампа превращает США в банановую республику на радость Путину Дональд Трамп и его команда стремятся превратить Соединённые Штаты в банановую республику. Такое мнение в интервью NBC выразил бывший главный юрист Белого дома по вопросам этики Ричард Пейнтер. По его словам, единственный, кто выигрывает в результате сложившейся ситуации, — это Владимир Путин. 2 марта 2018 MSNBC

Макфол: администрация Трампа ведёт себя с Россией жёстче, чем сам Трамп Политика нынешней администрации США по отношению к России сохранила многие черты политики Обамы, а в чём-то оказалась даже жёстче, признаёт бывший посол США в России Майкл Макфол. Однако, по его словам, сам Трамп никогда даже не критикует Путина, поэтому складывается впечатление, что администрация действует вопреки президенту, а сам Трамп при этом выглядит слабым. 21 февраля 2018 MSNBC

MSNBC: Америке не нужны помпезные парады — все и так знают, какая она сильная Идея Дональда Трампа провести военный парад в Вашингтоне выглядит нелепой и может выставить американского президента в дурном свете, считает ведущий MSNBC Крис Мэттьюс. На его взгляд, то, что Соединённые Штаты обладают сильной армией, уже известно всему миру без всяких «помпезных» шествий. 8 февраля 2018 MSNBC

Макфол: Америке нужны стены в киберпространстве для защиты от России Российские хакеры по-прежнему угрожают американской инфраструктуре, а Вашингтон не сделал почти ничего для повышения устойчивости к кибератакам, сетует в эфире MSNBC бывший посол США в России Майкл Макфол. По его словам, президент обозначил хорошую стратегию в сфере кибербезопасности, однако эта стратегия не реализуется на практике. 24 января 2018 MSNBC

Сенатор Флейк: Трамп нападает на свободную прессу, используя сталинские выражения Американский сенатор Джефф Флейк обвинил президента США Дональда Трампа в том, что последний использовал по отношению к «свободной прессе» выражение «враг народа», сообщает MSNBC. Как отметил политик, это словосочетание было популяризовано ещё Иосифом Сталиным. 15 января 2018 MSNBC