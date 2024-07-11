MSNBC: участники саммита НАТО пристально следят за Байденом и не забывают о Трампе

Текущий юбилейный саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне — это «история двух президентов» США. С одной стороны, лидеры военного блока внимательного наблюдают за поведением действующего главы Белого дома Джо Байдена, с другой, они закулисно обсуждают возможное возвращение к власти его предшественника — Дональда Трампа, рассказал в эфире MSNBC бывший главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

КРИС ДЖЭНСИНГ, ведущая MSNBC: К нам присоединяется бывший Верховный главнокомандующий НАТО и ведущий международный аналитик MSNBC адмирал в отставке Джеймс Ставридис. Всегда рады вас видеть.

Сейчас невозможно рассматривать одно в отрыве от другого, верно? Я имею в виду, что вопрос о том, кто будет избран президентом Соединённых Штатов, очевидно, имеет решающее значение для остальных членов НАТО. Но позвольте мне начать с общего вопроса, потому что вы знаете НАТО так же хорошо или лучше, чем кто-либо другой. Какие у вас самые важные вопросы в связи с началом саммита?

ДЖЕЙМС СТАВРИДИС, экс-главком силами НАТО в Европе: О, думаю, вы попали в самое яблочко. Это история о двух президентах. Первый — это нынешний президент. Все остальные главы государств и правительств — это собрание орлов, коллег, лидеров Франции, Германии, Италии, крупнейших экономик мира — все они смотрят на Джо Байдена, оценивают его, его физическую форму, голос, речь, походку, всё в сумме.

Другой президент — бывший президент Трамп, который может вернуться снова. Он — часть тихих кулуарных бесед, которые, Крис, ведут другие страны НАТО, помимо США: «Если Трамп вернётся, что это будет значить для альянса? Сможем ли мы держаться вместе? Не придется ли нам значительно увеличить расходы на оборону, чтобы подстроиться под него?»

Дата публикации 09 июля 2024 года.