Bloomberg: обещания НАТО для Киева — дорога в никуда

На саммите НАТО Украине наверняка пообещают «мост» для вступления в альянс, однако эти слова ничего не значат без обязательств по 5 статье Устава, считает обозреватель Bloomberg Андреас Клут. Больше, чем уничтожения Украины, Запад боится прямого конфликта с Россией, а любые продвижения по вопросу Украины в НАТО могут спровоцировать Третью мировую войну.

Коммюнике по итогам саммита НАТО почти наверняка в той или иной степени воспроизведёт слова госсекретаря США Энтони Блинкена про «надёжный и хорошо освещённый» «мост к членству» для Украины, предполагает обозреватель Bloomberg Андреас Клут. Однако такая метафора не даёт тех же гарантий, что и 5 статья Устава, по которой нападение на одного из союзников означает нападение на всех. Следовательно, она не остановит Россию и даже может привести к обратному эффекту.

Байден и другие западные лидеры понимают, что есть одна стратегическая задача, которая важнее сохранения Украины: избежать прямого столкновения между Москвой и альянсом под предводительством Вашингтона, которое перерастёт в Третью мировую войну. После начала украинского конфликта «печальная реальность», по словам Клута, состоит в том, что НАТО не может обещать расширить действие 5 статьи на любую страну, которая уже находится в состоянии войны. При этом действующая политика постепенной адаптации помощи к текущей ситуации никому не помогает и, скорее всего, только затягивает конфликт, подтверждая риторику Путина.

«Мост» для Киева также ставит в опасность существующий альянс 32 стран. Любое включение Украины без жёсткой 5 статьи толкает Кремль испытать решимость Запада, который в результате постепенно утрачивает свой авторитет. Поэтому, считает Андреас Клут, в итоговом коммюнике НАТО должно заявить, что не может защитить Украину, однако готово предоставить всё необходимое для самостоятельной борьбы.