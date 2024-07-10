Foreign Policy: НАТО шагает к пропасти под бравурные речи чиновников

На предстоящем на днях саммите НАТО наверняка будут звучать много хвалебных речей. Но на самом деле альянс приближается к краю пропасти, пишет обозреватель Foreign Policy. НАТО грозит распад, так как интерес США к Европе слабеет.

После долгих лет ложных тревог западный военный альянс наконец-то действительно шагает к пропасти, пишет FP. Дональд Трамп имеет все шансы вернуться на пост президента США в 2025 году, крайне правое «Национальное объединение» стало самым влиятельным политическим движением во Франции, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается разрушительной силой, а европейцы и американцы разошлись во мнениях насчет войны Израиля с ХАМАС, Китая, регулирования цифровых технологий и того, как лучше всего помочь осажденной Украине.

За НАТО — многочисленная и глубоко укоренившаяся бюрократия в Брюсселе, а также действующие из полутьмы заступники из бывших чиновников, проатлантистские эксперты и богатые аналитические центры, которые отстаивают важность альянса на каждом шагу. Учитывая охват поддержки со стороны элиты, можно с уверенностью сказать, что саммит, который пройдет с 9 по 11 июля, не станет для НАТО последним.

Но очевидный источник напряженности — сдвиги в системе мировой власти. Китай превратился в соперника США сопоставимой силы, грозного технологического конкурента и крупнейшую торговую державу в мире. Сегодня доля Азии в мировой экономике (54%) существенно превышает долю Европы (17%), и ее вклад в глобальный экономический рост также выше. Китай также выдвигает территориальные претензии, которые могут решительно изменить ситуацию в сфере безопасности в регионе. Таким образом, сугубо по структурным причинам Азия сегодня привлекает закономерно больше внимания США, а Европа — опять же, закономерно — заслуживает меньшего. Европейские члены НАТО при всем своем желании мало чем смогут повлиять на расстановку сил в Азии.

Расширение НАТО выдвинуло новые требования безопасности. Посулы, что бесконечная экспансия на восток приведет к созданию “единой, свободной и мирной Европы”, выглядят сегодня весьма нелепо, учитывая, что на Украине бушует жестокий конфликт, а отношения с Россией подверглись глубокой заморозке. НАТО может похвастаться частичным успехом в войне в Косове в 1999 году, но вряд ли эту борьбу можно назвать свидетельством внутренней солидарности, а политика на Балканах остается в лучшем случае шаткой. Члены НАТО сплотились вокруг США после терактов 11 сентября, применив статью 5 в первый и единственный раз в истории, но последующая работа альянса на ниве так называемого государственного строительства в Афганистане оказались затратным провалом. Совместная англо-франко-американская интервенция в Ливию в 2011 году формально не была операцией НАТО, но стала ярким примером трансатлантического сотрудничества в области безопасности, и в результате мы получили еще одно нежизнеспособное государство. НАТО явно помогла Украине пережить первый российский натиск и отстоять большую часть своей территории, но и этот конфликт едва ли закончится триумфом, который альянс будет праздновать.

Есть мощные системные силы, которые постепенно разъединяют Европу и США и тянут их в разные стороны — и эти тенденции продолжатся независимо от того, что произойдет в ноябре, на Украине или в самой Европе. Так что празднуйте 75-летие НАТО на здоровье, но не воспринимайте всерьез все те грубые уверения в трансатлантической солидарности, которые наверняка услышите. Европа и США постепенно отдаляются друг от друга, и единственный важный вопрос заключается в том, как быстро это произойдет и как далеко зайдет, уверен автор статьи.