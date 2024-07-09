WT о перспективах в обсуждении членства Украины на саммите НАТО — общие слова и никакой конкретики

Ожидается, что главным вопросом предстоящего саммита НАТО будет возможность членства Украины, пишет The Washington Times. Окружение Зеленского крайне раздражено и требует конкретики, особенно на фоне угрозы возвращения Трампа в Белый дом. Однако подробностей про пресловутый «мост к членству» пока нет.

Лидеры стран НАТО слетелись в Вашингтон на празднование 75-летия альянса. Эксперты подчёркивают, что главным вопросом будет членство Украины, а точнее возможности её принятия в союз на фоне конфликта с Россией, пишет The Washington Times.

Происходящее осложняется ещё и успехами России на фронте. На данный момент она занимает примерно пятую часть бывшей территории Украины. Более того, Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что именно членство Киева в альянсе является для Москвы красной чертой.

Как пишет издание, на прошлой неделе Белый дом заявил, что ждёт от НАТО дополнительных шагов по «военной, политической и финансовой поддержке» Украины, поскольку именно это и будет частью «моста» в Североатлантический союз. Подробностей про пресловутый «мост» кроме общих слов пока нет.

Генсек НАТО Столтенберг недавно заявил, что хочет видеть Украину в альянсе к 2034 году, однако сам он пост покидает и наряду с другими ключевыми членами считает, что заявка в любом случае не может быть реализована до окончания военного конфликта.

Таким образом, сроки вступления в НАТО до сих пор неясны, что крайне расстраивает украинских чиновников. Им это кажется несправедливым, особенно на фоне ускорения процесса для Швеции и Финляндии, которые быстро стали полноправными членами альянса после начала СВО.

Саммит начнётся во вторник и продлится три дня. СМИ называют его своеобразной вечеринкой для двух важных участников. Первый, Марк Рютте, ранее занимавший пост премьер-министра Нидерландов, уже осенью возглавит Североатлантический альянс. Второй — новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который будет представлять свою страну всего через несколько дней после громкой победы на выборах.

WT отмечает очевидное разочарование представителей Киева, несмотря на разговоры о дорожных картах и мостах к членству. Окружение Зеленского ясно дало понять, что слишком долго ждали и им нужны конкретные шаги от альянса уже на этой неделе.

Украинские чиновники особенно нервничают и торопят события в связи с угрозой возвращения Трампа в Белый дом. А он вполне может предложить Киеву отказаться от членства в НАТО в рамках более широкого соглашения о прекращении огня и разрешения российско-украинского конфликта. Бывший президент уже давал понять, что в случае избрания будет стремиться к скорейшему прекращению конфликта.

Кроме того, Зеленский и его приближённые, похоже, всё больше разочаровываются в администрации Байдена, пишет издание. По их мнению, Вашингтон слишком осторожничает, когда речь заходит о поддержке Украины. Белый дом неоднократно заявлял, что не хочет усугублять и без того крайне напряжённые отношения с Россией или распространения войны на Восточную Европу.

Тот же страх, возможно, присутствует и при обсуждении вопроса о членстве Украины в НАТО. Конкретика в этом вопросе могла бы заставить Москву активизировать свои усилия по созданию буферной зоны между Россией и НАТО.

На этом фоне аналитики задаются вопросом, почему Белый дом опасается более широкой войны между странами НАТО и Россией, но при этом не останавливается и прокладывает путь к такому конфликту в будущем.

«Если он желает рисковать, провоцируя президента России Владимира Путина на ядерную конфронтацию, тогда почему мы обещаем сделать именно это, если это будет необходимо для защиты Украины в будущем?», — приводит издание слова Дэниела Трейсмана, профессора политологии Калифорнийского университета. «Если победа над Россией на Украине является жизненно важным интересом США, то почему мы сейчас сдерживаемся? А если это не так, то почему мы должны обещать рисковать всем ради Украины позже?»

Напрашивается и другой вопрос. Почему Америка и её европейские союзники не горят желанием отправлять свои войска на Украину, но готовы рассуждать об принятии её в свои ряды, несмотря на статью 5 устава НАТО. А ведь согласно ей, нападение на одного члена автоматически рассматривается как нападение на всех.

«Ключевой вопрос заключается в том, готовы ли другие члены альянса — не только их внешнеполитическая элита, но и широкая общественность, — по словам Байдена, «вести третью мировую войну» из-за Украины? Если это не так, то вступление Киева после окончания нынешней войны может на самом деле сделать и его, и Запад менее защищёнными», — добавил Трейсман.

Белый дом попытался представить грядущий саммит в Вашингтоне как ключевой момент на пути Украины к членству в НАТО, пишет WT. Так, высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил журналистам, что союзники намерены подтвердить, что будущее Украины лежит с Североатлантическим альянсом.

Ожидается, что Соединённые Штаты также объявят о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны и других военных возможностей. «Президент Байден проведёт мероприятие с участием Зеленского и почти двух десятков наших союзников и партнёров, которые подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной», — сообщил чиновник журналистам.

По его словам, поставки оружия и боеприпасов являются лишь краткосрочными мерами поддержки Киева. При этом саммит НАТО будет посвящён долгосрочной поддержке в рамках «моста к членству» Украины в североатлантическом союзе.