США уже не те, что 30 лет назад, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире Judging Freedom. Сейчас всем уже ясно, что в украинском конфликте невозможно достичь такого результата, который может скрыть поражение НАТО. ЦРУ и Пентагон пытаются отсрочить на Украине коллапс по образцу афганского, чтобы он произошёл хотя бы после выборов в США, но вряд ли у них это получится.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Растёт понимание того, что, что бы мы собой ни представляли, мы уже не те, что 30 лет назад. У нас недостаточно сухопутных войск для наземной войны в Восточной Европе или на Ближнем Востоке. Наши военно-воздушные и военно-морские силы растянуты, и мы не можем быстро их сосредоточить в большом количестве, как могли раньше.

Растёт, я думаю, понимание того, что мир меняется, и вскоре мы увидим у власти в различных странах новые силы. Полагаю, это будет иметь очень большое значение для Москвы, которая проявляет изрядную сдержанность — отчасти, думаю, осознавая пользу от того, чтобы терпеливо дождаться краха нынешних правительств.

И вам, и всем прочим известно, что в условиях этих санкций Россия преуспевает. От санкций невероятно пострадали Германия и остальная Европа, России же они не нанесли никакого вреда вовсе — или настолько незначительный, что он едва ли заслуживает упоминания. Итак, Россия сейчас — процветающая экономика, вышедшая на пятое место в мире. Опять же, никогда не проводилось никакого стратегического анализа, никто не изучал, что Россия может или не может сделать.

Всем ясно, что такой конечный результат, который мог бы скрыть поражение НАТО на Украине от общественности, недостижим. И сейчас все эти люди совещаются и спрашивают друг у друга: «Что же нам теперь делать? В какую сторону двигаться? И как будут действовать Соединённые Штаты?» Ясно, что президент Байден во всех отношениях некомпетентен, его как бы и нет, никто не обращает на него никакого внимания. Особого внимания не будут больше обращать и на Блинкена — тот бегает вокруг и сыплет нелепыми заявлениями, которые расходятся с действительностью.

Сейчас всё в руках ЦРУ и Пентагона. И думаю, что ЦРУ, в действительности заправляющее украинской ситуацией при поддержке MI6, пытается отсрочить наступление на Украине коллапса по образцу афганского — чтобы он произошёл хотя бы после ноябрьских выборов. Не думаю, что получится.

Дата выхода в эфир 04 июля 2024 года.